Müge Boz'dan içleri ısıtan bir kare… Güzel oyuncu, önceki gün basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızlarıyla bu sevimli pozu verdi. Boz, eşi ve kızı Vina'nın sarı saçları ile masmavi gözleri "Mavi boncuk ailesi" yorumları yaptırdı.
ÇİÇEK GİBİ POZ
Güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, önceki gün elinde beyaz gülle bu pozunu paylaştı. Gözleriyle parıldayan oyuncuya, "Çiçek gibisin" iltifatları yağdı.
SÜREYYA İŞİ AŞILANMA
Ozan Baran'la evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Süreyya Yalçın, önceki gün Covid-19 aşısı yaptırdı. Aşı olmaya köpeğiyle giden ikoncanın aşı olurken çekilen bu karesi, "Süreyya, her yerde Süreyya" dedirtti.