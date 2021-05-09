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    'dan içleri ısıtan bir kare

    'dan içleri ısıtan bir kare… Güzel oyuncu, önceki gün basketbolcu eşi ve kızlarıyla bu sevimli pozu verdi. Boz, eşi ve kızı Vina'nın sarı saçları ile masmavi gözleri "Mavi boncuk ailesi" yorumları yaptırdı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 9 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Mavi boncuk ailesi

    Müge Boz'dan içleri ısıtan bir kare… Güzel oyuncu, önceki gün basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızlarıyla bu sevimli pozu verdi. Boz, eşi ve kızı Vina'nın sarı saçları ile masmavi gözleri "Mavi boncuk ailesi" yorumları yaptırdı.

    ÇİÇEK GİBİ POZ
    Güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, önceki gün elinde beyaz gülle bu pozunu paylaştı. Gözleriyle parıldayan oyuncuya, "Çiçek gibisin" iltifatları yağdı.

    SÜREYYA İŞİ AŞILANMA
    Ozan Baran'la evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Süreyya Yalçın, önceki gün Covid-19 aşısı yaptırdı. Aşı olmaya köpeğiyle giden ikoncanın aşı olurken çekilen bu karesi, "Süreyya, her yerde Süreyya" dedirtti.

        AYRILIK ŞARKISI
        Mehmet Savcı, yeni single'ını dinleyicileriyle buluşturdu. Savcı'nın bir ayrılık hikayesini anlattığı "Nefretimsin" isimli şarkısı, dijital platformlarda…

        BİR BAŞKA PINAR
        Ünlü oyuncu Pınar Altuğ,         bir gözlük firmasıyla yaptığı işbirliği için objektif karşısına geçti. 46 yaşındaki Altuğ, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla herkesi şaşırttı. Değişimiyle dikkat çeken oyuncuyu, fotoğraflarında kimileri Hadise'ye kimileri de Deniz Seki'ye benzettti.

        BABASININ KIZI SES
        Sempatik         oyuncu Ümit Erdim, sosyal medyayı şenlendirdi. Sevimli kızıyla kafasına plastik kaseler takıp verdiği pozu Instagram hesabında yayınlayan Erdim'in paylaşımına "Babasının kızı Ses. Tıpkı babası gibi muzip" yorumları yağdı.

            SAHNEYE HAZIRIM!
            Pandeminin sosyal medya yıldızı İrem Derici, yine şovunu yaptı. Saçı ve makyajıyla beğeni toplayan başarılı popçu, bu karesine "Sahneye hazırım! Ama sahne yok" yazarak konser vermeyi ne kadar özlediğini dile getirdi.

            TÜLİN'İN DENİZ KIZI
            Tam kapanma sürecini kızıyla Göcek'te geçiren Tülin Şahin, bu kareyle kalpleri ısıttı. Ünlü model, olaylı bir şekilde ayrıldığı Pedro de Noronha'dan olan kızı Siena ile sahilden çekilmiş karesine şöyle yazdı: "İlk deniz tecrübesi… Ben de 1.5 yıl sonra ilk defa denize girdim. İkimiz de bu anları çok sevdik."

            ALLANEN AŞIKLAR
            Güzel oyuncu Merve Oflaz, önceki gün sevgilisi Allan Hakko ile birlikte Arnavutköy'deydi. İkili, köpeklerini gezdirmek için gittikleri Boğaz'da güzel havanın da keyfini çıkardı.

                İNEKCANLAR!
                Pandemi                 önlemleri kapsamında alınan tam kapanma kararıyla birlikte Bodrum'a akın oldu. Özellikle turizmin gözde beldesinde yazlık evi olanların gitmesiyle Bodrum nüfusu arttı. Ancak devletin koyduğu yasaklara uyulmasıyla yazlıkçılar, evlerinde kaldı. Bölgenin dillere destan sahilleri ise tam kapanmada ineklere kaldı. Yaban domuzları geceleri Bodrum merkeze inerken; inekler ise önceki gün sahilde denizi seyre daldı. Ortaya çıkan bu kare ise "Bodrum sahilinde ikoncanlar out, inekcanlar in" esprisi yaptırdı.
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                Haberler Saklambaç Müge Boz'dan içleri ısıtan bir kare