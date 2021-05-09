TÜLİN'İN DENİZ KIZI

Tam kapanma sürecini kızıyla Göcek'te geçiren Tülin Şahin, bu kareyle kalpleri ısıttı. Ünlü model, olaylı bir şekilde ayrıldığı Pedro de Noronha'dan olan kızı Siena ile sahilden çekilmiş karesine şöyle yazdı: "İlk deniz tecrübesi… Ben de 1.5 yıl sonra ilk defa denize girdim. İkimiz de bu anları çok sevdik."