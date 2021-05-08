Biten ilişkiyi şimdilik saklıyorlar

Hadise'nin yüzü, aşktan yana yine gülmedi. Yıllar sonra aradığı mutluluğu Kaan Yıldırım'da bulan güzel popçu, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan yasak aşk skandalıyla sarsıldı. İddiaya göre Hadise, aynı zamanda yakın dostu olan Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın yanına gizlice ABD'ye gitti. Hatta Zarrab, popçuya servetlik hediyeler aldı. Bu skandal iddia, Ebru Gündeş'in Hadise'ye destek vermemesi nedeniyle iyice alevlendi. Kaan Yıldırım ise yasak aşk iddiasının patlak verdiği ilk gün sosyal medyadan Hadise'ye arka çıktı.

AİLE BASKISI DA ETKİLİ

Sevgilisinin skandalı yalanlayan açıklamasını paylaşan yakışıklı oyuncu, güzel popçuyu da ilk kez Instagram'da takibe aldı. Ancak ikili hakkında konuşulan "Kaan Yıldırım'ın ailesi bu ilişkiye artık sıcak bakmıyor" gibi dedikodular doğru çıktı. Hadise'yle ilgili skandal yüzünden morali çok bozulan ve psikolojik olarak çok yorulan ünlü oyuncu, ilişkiye nokta koydu. Hatta iddialara göre Hadise'nin evindeki eşyalarını bile geri yolladı. Kaan Yıldırım'ın bu kararıyla sarsılan Hadise ise "Ayrıldığımız duyulursa senin de bu yasak aşk iddiasına inandığın düşünülür" diyerek yakışıklı oyuncudan bir süre ayrılığı saklamasını istedi. Dedikodulara göre de ünlü oyuncu, aşkına son bir destek verip teklifi kabul etti.

İHANETTE İKİNCİ PERDE OYUNCU

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın 11 yıllık evliliği, önceki gün resmen sona erdi. Çekişmeli dava Gündeş'in ihanet iddialarının ardından Zarrab'ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle kısa sürede sonuçlandı. Halen kızıyla ABD'de olan Gündeş'in boşanmasının ardından dedikodular yine alevlendi. İddiaya göre Hadise iddiasıyla sarsılan Ebru Gündeş, son olarak çok ünlü bir oyuncunun da eski eşinin yanına sık sık gittiğini öğrendi.

AYRILIRKEN SON DESTEK

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde de Hadise ile ilgili "İlişkiniz devam ediyor mu?" diyen gazetecilere tek kelime etmemişti.