Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'ndan sevgilisi 'e dev jest: Kesenin ağzını açtı

    ’le olaylı ilişkisinde devam kararı alan , kesenin ağzını açtı. ’da 9 milyon TL’ye 300 metrekarelik daire alan avukat Mahmutyazıcıoğlu, burada Erken ve oğlu Eymen ile birlikte yaşayacak.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Takvim
    Dev jest!

    Olaylı aşklarında geçtiğimiz aylarda yeniden devam kararı alan Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, evliliğe ilk adımı attı. 42 yaşındaki sunucu için evliliğini noktalayan ünlü avukat, geçtiğimiz günlerde "Yeni hayat, yeni ev" diyerek kesenin ağzını açtı.



    Yakında nikah masasına oturacağı konuşulan Ece Erken ve aşkının oğluyla yepyeni bir düzen kurmak için birçok yer gezen Şafak Bey, son kararı güzel sunucuya bıraktı. Acarkent Vadi Evleri'ni beğenen Ece Erken'in bir dediğini iki etmeyen ünlü avukat, buradan 9 milyon TL'ye bir ev satın aldı. Satış işlemlerini hızla tamamlayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Ece Erken, kısa süre önce de yeni dairelerine taşındı. Bu arada ünlü sunucu, evin A'dan Z'ye tüm dekorasyonuyla da kendisi ilgilendi.



    ŞİMDİ DE BODRUM'DALAR
    Tam kapanma dönemini de aşkının lüks teknesiyle Bodrum'da geçiren Ece Erken, sosyal medyadan da tatil anılarını paylaşarak dosta düşmana nispet yaptı. Bu arada Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın başkan olduğu dönemde yönetim kurulu üyeliği yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, o dönem Orman'la ilgili maddi eleştiriler karşısında "Biz hiç para görmedik ki, sürekli para arıyoruz" demişti. Ünlü avukat, geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Ece Erken'in Youtube kanalındaki programına konuk olmuş ve "Para aramaya devam ediyorum ama bu sefer kendim için" cümlesini kullanmıştı.



        Ünlü avukatın Beykoz'da Ece Erken'le kuracağı yeni hayat için aldığı 300 metrekarelik dairenin büyüklüğü, "Ece'yi uçuran daire" esprileri yaptırdı.



        Eski eşi Serkan Uçar'dan bir oğlu olan Erken, Eymen'le Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun çok iyi anlaşmasıyla hayli mutlu…

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Adrese teslim 1.100 TL destek
        Haberler Saklambaç Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan sevgilisi Ece Erken'e dev jest: Kesenin ağzını açtı