



ŞİMDİ DE BODRUM'DALAR

Tam kapanma dönemini de aşkının lüks teknesiyle Bodrum'da geçiren Ece Erken, sosyal medyadan da tatil anılarını paylaşarak dosta düşmana nispet yaptı. Bu arada Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın başkan olduğu dönemde yönetim kurulu üyeliği yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, o dönem Orman'la ilgili maddi eleştiriler karşısında "Biz hiç para görmedik ki, sürekli para arıyoruz" demişti. Ünlü avukat, geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Ece Erken'in Youtube kanalındaki programına konuk olmuş ve "Para aramaya devam ediyorum ama bu sefer kendim için" cümlesini kullanmıştı.