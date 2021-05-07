Olaylı aşklarında geçtiğimiz aylarda yeniden devam kararı alan Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, evliliğe ilk adımı attı. 42 yaşındaki sunucu için evliliğini noktalayan ünlü avukat, geçtiğimiz günlerde "Yeni hayat, yeni ev" diyerek kesenin ağzını açtı.
Yakında nikah masasına oturacağı konuşulan Ece Erken ve aşkının oğluyla yepyeni bir düzen kurmak için birçok yer gezen Şafak Bey, son kararı güzel sunucuya bıraktı. Acarkent Vadi Evleri'ni beğenen Ece Erken'in bir dediğini iki etmeyen ünlü avukat, buradan 9 milyon TL'ye bir ev satın aldı. Satış işlemlerini hızla tamamlayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Ece Erken, kısa süre önce de yeni dairelerine taşındı. Bu arada ünlü sunucu, evin A'dan Z'ye tüm dekorasyonuyla da kendisi ilgilendi.
ŞİMDİ DE BODRUM'DALAR
Tam kapanma dönemini de aşkının lüks teknesiyle Bodrum'da geçiren Ece Erken, sosyal medyadan da tatil anılarını paylaşarak dosta düşmana nispet yaptı. Bu arada Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın başkan olduğu dönemde yönetim kurulu üyeliği yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, o dönem Orman'la ilgili maddi eleştiriler karşısında "Biz hiç para görmedik ki, sürekli para arıyoruz" demişti. Ünlü avukat, geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Ece Erken'in Youtube kanalındaki programına konuk olmuş ve "Para aramaya devam ediyorum ama bu sefer kendim için" cümlesini kullanmıştı.