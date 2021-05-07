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    ve çiftinin komşuları: ve Gisele Bundchen

    ve Gisele Bundchen, ve çiftinin de mülk satın aldığı aynı seçkin semtinde bir konak satın aldı. Kushner ailesiyle komşu olan çift son derece mutlu.

    Ivanka’nın komşuları
    Amerikan futbolunun efsanelerinden ve Gisele Bundchen, ve 'ın da mülk satın aldığı aynı seçkin semtinde bir konak satın aldı. Miami'nin 'ndeki son derece seçkin kişilerin yaşadığı 'nda Kushner ailesiyle komşu olan çift son derece mutlu.




    17 MİLYON DOLAR ÖDEDİ
    Tom Brady, 1 dönüm arazi üzerine inşaa edilen malikane için tam 17 milyon dolar ödedi. Malitakenin iç tasarımı ise Gisele Bundchen'in zevkine göre yapıldı.
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