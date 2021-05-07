Amerikan futbolunun efsanelerinden Tom Brady ve Gisele Bundchen, Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın da mülk satın aldığı aynı seçkin Miami semtinde bir konak satın aldı. Miami'nin Biscayne Körfezi'ndeki son derece seçkin kişilerin yaşadığı Creek Adası'nda Kushner ailesiyle komşu olan çift son derece mutlu.
17 MİLYON DOLAR ÖDEDİ
Tom Brady, 1 dönüm arazi üzerine inşaa edilen malikane için tam 17 milyon dolar ödedi. Malitakenin iç tasarımı ise Gisele Bundchen'in zevkine göre yapıldı.
17 MİLYON DOLAR ÖDEDİ
Tom Brady, 1 dönüm arazi üzerine inşaa edilen malikane için tam 17 milyon dolar ödedi. Malitakenin iç tasarımı ise Gisele Bundchen'in zevkine göre yapıldı.