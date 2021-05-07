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    Ebru Şallı oğlu Pars’ı anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Cennet bahçesiydi

    Ebru Şallı, geçtiğimiz sene kaybettiği 9 yaşındaki oğlu Pars’ı anlatırken yine gözyaşlarına boğuldu. Şallı, ‘Onunla bulunduğum hastane odası benim için bir cennet bahçesiydi’ dedi.

    Cennet bahçesiydi
    Geçtiğimiz sene Nisan ayında oğlu Pars'ı 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, yaşadığı zorlu dönemi anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

    Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis'e katılan Şallı, "9 yıl bir melek ile yaşamışım. Duygusal ve çok yaşlı bir ruha sahip Pars. Bu hastalığı yaşayan çocukların farkındalığı artıyormuş. İyileşecek gibiydi ama hastalık ne yazık ki tekrar hızlı bir atak yaptı. O hastane odasında o kadar güzel günlerimiz geçti ki. O hastane odası benim için cennet bahçesiydi" dedi.
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    Haberler Saklambaç Ebru Şallı oğlu Pars’ı anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Cennet bahçesiydi