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    ’in ikinci tanıtımı büyük heyecan yarattı

    Çok yakında ’de ekrana gelecek ‘’ dizisinin ikinci tanıtımı, büyük heyecan yarattı. Şimdiden efsane olmaya aday dizi için nefesler tutuldu.

    Efsane heyecan

    atv ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor. Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan yeni dizi 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci tanıtımı, büyük heyecan yarattı.

    Cengiz Han'a, "Keşke benim oğlum olsaydı" dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah'ın heyecan dolu hikayesini anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci tanıtımı, görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosuyla nefesleri kesti.



    Emre Kıvılcım'ın başrolündeki dizide Cemal Hünal gibi birçok yıldız isim var.



    Dev prodüksiyon için setten kostümlere kadar her detay, büyük bir titizlikle hazırlandı.

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    Haberler Saklambaç Bozkır Arslanı Celaleddin’in ikinci tanıtımı büyük heyecan yarattı