Geçtiğimiz haftalarda Türkiye gündemi, Hadise ve yakın dostu Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı Reza Zarrab hakkında ortaya atılan 'yasak aşk' iddiasıyla çalkalandı. Güzel popçu, iddiayı yalanlarken; Gündeş cephesinden tek kelime gelmedi.

Skandalın ardından gözlerin çevrildiği Kaan Yıldırım ise önceki gün ilk kez Etiler'de objektiflere takıldı. Aşkına desteğini sosyal medyadan göstermekle kalan ünlü oyuncu, "Hadise ile ilişkiniz devam ediyor mu?" Sorusuna ise tek kelime etmedi.

TEK DESTEK SOSYAL MEDYADAN

Yıldırım, aşkına desteğini onu sosyal medyadan takip ederek gösterirken önceki gün Hadise'yle ilgili suskunları oynadı.