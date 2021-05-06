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    Oyuncu , önceki gün 'deydi: e'yle ilgili skandalın sessiz kaldı

    Oyuncu , önceki gün ’deydi. Sevgilisi e’yle ilgili skandalın ardından ilk kez görüntülenen ünlü oyuncu, “İlişkiniz devam ediyor mu?” sorusu karşısında gerilip tek kelime etmedi.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Kaan tıp oynadı

    Geçtiğimiz haftalarda gündemi, Hadise ve yakın dostu Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı Reza Zarrab hakkında ortaya atılan 'yasak aşk' iddiasıyla çalkalandı. Güzel popçu, iddiayı yalanlarken; Gündeş cephesinden tek kelime gelmedi.

    Skandalın ardından gözlerin çevrildiği Kaan Yıldırım ise önceki gün ilk kez 'de objektiflere takıldı. Aşkına desteğini sosyal medyadan göstermekle kalan ünlü oyuncu, "Hadise ile ilişkiniz devam ediyor mu?" Sorusuna ise tek kelime etmedi.

    TEK DESTEK SOSYAL MEDYADAN
    Yıldırım, aşkına desteğini onu sosyal medyadan takip ederek gösterirken önceki gün e'yle ilgili suskunları oynadı.

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    Beyin takımı!
    Haberler Saklambaç Oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gün Etiler'deydi: Hadise'yle ilgili skandalın sessiz kaldı