Fransız İmparatoru Napolyon'un eşi Kraliçe Eugenie, 19. Yüzyılda modaya yön verdi. Özel terzisi Charles Worth'a diktirdiği krinolin denilen eteği kabarık ve fiyonklarla tutturulan elbisesiyle büyüledi.

Ancak Sri Lanka'dan İspanya'ya Paris'ten Süveyş Kanalı'na kadar pek çok ülkeyi seyahat eden Kraliçe Eugenie, elbiselerinin kırışmasını kendine dert etti! Kıyafetlerinin taşınması için sarayına özel bir bavul tasarımcısı istedi.

O isim, bugün Louis Vuitton'un sahibinden başkası değildi. Marangozluk yapan ailesini Jura'daki köyünde bırakan Louis, Kraliçe Eugenie'nin özel sandık üreticisi ve düzenleyicisi statüsüne erişti.

Yaptığı dikdörtgen sandıklar sayesinde kıyafetlerini bozulmadan taşıyabilen Eugenie, emeklerinden ötürü Louis'i zengin etti!

Napolyon, 17 yıl oturduğu tahttan indirildi. Ancak tasarımlarıyla Avrupa sosyetesinin vazgeçilmezi olan Louis Vuitton bir moda devi haline geldi. Günümüzdeki marka değeri 51.7 milyar dolara kadar yükseldi...