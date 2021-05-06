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    , günümüz modasına yön verdi:  markasını yarattı

    , günümüz modasına yön verdi. Elbiselerini taşıyabilmek için kendine özel bavul tasarımcısı istedi. O isim, bugün 51 milyar dolarlık markanın kurucusu ’dan başkası değildi…

    Kralice'nin Louiz'i var!

    Fransız İmparatoru 'un eşi Kraliçe Eugenie, 19. Yüzyılda modaya yön verdi. Özel terzisi Charles Worth'a diktirdiği krinolin denilen eteği kabarık ve fiyonklarla tutturulan elbisesiyle büyüledi.

    Ancak Sri Lanka'dan İspanya'ya Paris'ten Süveyş Kanalı'na kadar pek çok ülkeyi seyahat eden , elbiselerinin kırışmasını kendine dert etti! Kıyafetlerinin taşınması için sarayına özel bir bavul tasarımcısı istedi.

    O isim, bugün Louis Vuitton'un sahibinden başkası değildi. Marangozluk yapan ailesini 'daki köyünde bırakan Louis, Kraliçe Eugenie'nin özel sandık üreticisi ve düzenleyicisi statüsüne erişti.

    Yaptığı dikdörtgen sandıklar sayesinde kıyafetlerini bozulmadan taşıyabilen Eugenie, emeklerinden ötürü Louis'i zengin etti!

    Napolyon, 17 yıl oturduğu tahttan indirildi. Ancak tasarımlarıyla sosyetesinin vazgeçilmezi olan bir moda devi haline geldi. Günümüzdeki marka değeri 51.7 milyar dolara kadar yükseldi...

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    Haberler Saklambaç Kraliçe Eugenie, günümüz modasına yön verdi:  Louis Vuitton markasını yarattı