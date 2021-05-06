USLANMAZ MERVE

Huylu huyundan vazgeçmedi! Birçok kez kurallara uymadığı için hakkında cezai işlem uygulanan Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'nda yine maskesiz görüntülendi. Evinin yakınlarındaki marketten alışveriş yapmak yerine Nişantaşı'nda maskesiz dolaşan Boluğur, iki kuralı da ihlal ederek "Bu kadarına pes artık" dedirtti.