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    , önceki gün kızı ile Cihangir'deydi

    , önceki gün kızı ile Cihangir'deydi. Beş aylık hamile olan kızıyla köpeklerini gezdirdiklerini söyleyen Baykal, pandemi nedeniyle evden dışarı çıkmadıklarını dile getirdi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 6 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Evimize kapandık

    Derya Baykal, önceki gün kızı Müjgan Ferhan Şensoy ile Cihangir'deydi. Beş aylık hamile olan kızıyla köpeklerini gezdirdiklerini söyleyen Baykal, pandemi nedeniyle evden dışarı çıkmadıklarını dile getirdi. Doğan SAVAŞ.

    ÜÇ KUŞAK BİR ARADA
    Oyuncu Özge Özder,     önceki gün annesi ve minik kızı Luna ile Etiler'de objektiflere takıldı. Bu yıl ilk kez Anneler Günü'nü kutlayacak olan Özder, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

    ZİRVENİN HÜKÜMDARI
    Atv'nin     sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", yine aksiyon dolu bölümüyle önceki akşamın en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Dizi, tüm kişilerde %10,43 izlenme oranı ve %23,33 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

        USLANMAZ MERVE
        Huylu         huyundan vazgeçmedi! Birçok kez kurallara uymadığı için hakkında cezai işlem uygulanan Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'nda yine maskesiz görüntülendi. Evinin yakınlarındaki marketten alışveriş yapmak yerine Nişantaşı'nda maskesiz dolaşan Boluğur, iki kuralı da ihlal ederek "Bu kadarına pes artık" dedirtti.

        TİK TOK MODASI!
        Adını Ajda Pekkan'ın klibini çekerek duyuran Alexone Özel, kısa süre önce giriş yaptığı TikTok'ta fenomen oldu. Ürettiği içeriklerle 60 milyon kişiye ulaşan Özel, şimdi kendi markasını yaratmaya hazırlanıyor.

        BİR DERİ BİR KEMİK SÜREYYA
        Paylaştığı her fotoğrafta aşırı zayıflığıyla dikkat çeken Süreyya Yalçın, eleştirileri umursamıyor. Sosyetik ikoncan, önceki gün de hayatını sürdürdüğü ABD'den bu paylaşımı yaptı.

            ÇİÇEK GİBİ YÜRÜYÜŞ
            Moda dünyasının başarılı ismi Dilek Hanif, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Güneşli havayı fırsat bilip köpeğini gezdiren Hanif, eve dönerken kendisine çiçekler almayı da ihmal etmedi.

            FEYZA'DAN FOTO MESAJ
            Özcan Deniz,             geçtiğimiz günlerde üç yaşındaki oğlu Kuzey'den 10 gündür haber alamadığını iddia ederek eski eşi Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Deniz, Kuzey'in sağlığından da endişe ettiğini söyledi. Ünlü sanatçının şikayeti üzerine gözlerin çevrildiği Aktan ise önceki gün Zekeriyaköy'deki evinden paylaşım yaptı. Oğlunun bahçedeki scooter'ını da paylaşan genç kadın, "Oğlum da ben de evimizdeyiz" mesajı verdi.
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            Beyin takımı!
            Haberler Saklambaç Derya Baykal, önceki gün kızı Müjgan Ferhan Şensoy ile Cihangir'deydi