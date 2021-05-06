Derya Baykal, önceki gün kızı Müjgan Ferhan Şensoy ile Cihangir'deydi. Beş aylık hamile olan kızıyla köpeklerini gezdirdiklerini söyleyen Baykal, pandemi nedeniyle evden dışarı çıkmadıklarını dile getirdi. Doğan SAVAŞ.
ÜÇ KUŞAK BİR ARADA
Oyuncu Özge Özder, önceki gün annesi ve minik kızı Luna ile Etiler'de objektiflere takıldı. Bu yıl ilk kez Anneler Günü'nü kutlayacak olan Özder, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.
ZİRVENİN HÜKÜMDARI
Atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", yine aksiyon dolu bölümüyle önceki akşamın en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Dizi, tüm kişilerde %10,43 izlenme oranı ve %23,33 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.