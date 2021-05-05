ABD'li milyarder Bill ve Melinda Gates, önceki gün Twitter'dan yaptıkları bir ortak açıklamayla 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamada; "İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik" diyen ikilinin bu sürpriz haberi üzerine herkesin aklına tek bir soru geldi: "146 milyar dolarlık servet, tahmin bile edilemez değeri sahip mülkler, paha biçilemez sanat koleksiyonu, arabalar ve jetler nasıl paylaştırılacak?" Hayırseverlik faaliyetlerinin devamında işbirliği yapacaklarını vurgulayan ikili, çok merak edilen bu konuyla ilgili yorumsuz kaldı. Kimileri ikilinin evlilik yoluyla edinilen tüm varlıkların evlilik öncesi anlaşmada aksi belirtilmedikçe yarı yarıya bölündüğü Washington eyaletinde yaşamasından dolayı tüm servetin ikili arasında eşit bölüneceğini iddia etti.

EN PAHALI İKİNCİ BOŞANMA

Ancak çiftin basın sözcüleri, bu iddiayı doğrulamadı. Microsoft Corp.'un kurucu ortağı 65 yaşındaki Bill Gates ile 56 yaşındaki eşi Melinda Gates çiftinin boşanma kararı, dünyanın en zenginleri arasında son yıllardaki ikinci şok boşanma olarak dikkat çekti. 201 milyar dolarlık serveti bulunan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve MacKenzie Scott 2019'da ayrılıklarını duyurmuş ve boşanma sonucu çiftin Amazon'daki hisseleri bölünmüştü. Scott, Amazon'un yüzde 4 hissesi yani yaklaşık 38 milyar dolarlık tazminat alarak dünyanın en zenginleri listesine girmişti. Öte yandan günde 1 milyon dolar harcarsa bile servetini harcaması yaklaşık 400 yılını alacak olan Bill Gates, boşanma avukatı olarak da 97 yaşındaki milyarder arkadaşı Charlie T Munger'ı tuttu.

KRALİYETTEN DAHA ZENGİN

Bill Gates, asıl servetini Paul Allen ile kurduğu Microsoft'a borçlu. 2019'da şirketin sadece yüzde 1.3'üne sahip olan Gates'in serveti net serveti, Lüksemburg, Estonya ve Bolivya'nın toplam gayri safi yurt içi hasılasından daha fazla! Gates, İngiliz monarşisinden de yaklaşık yüzde 66 daha zengin.

Jennifer, Phoebe ve Rory Gates adında 3 çocukları olan ünlü çiftin, ailece yaşamayı tercih ettikleri evleri Washington'daki 125 milyon dolarlık 'Xanadu 2.0' isimli göl evi…

1987'DE TANIŞTILAR 1994'TE EVLENDİLER

O zamanki adıyla Melinda French, 1987 yılında Microsoft'ta multimedya ürünleri geliştirirken Bill Gates ile tanıştı. 1994 yılında Hawaii'ye bağlı adalardan Lanai'de bir golf sahasında evlenen çiftin tam 27 yıl süren aşk hikayesinde mutsuz sona gelindi…

Resmi evraklara göre; davayı Melinda Gates'in 'evliliğin telafi edilemez şekilde bozulması' sebebiyle açtığı ve nafaka istemediği öğrenildi.

36 MİLYON DOLARLIK TABLO

Gates, Winslow Homer'in 'Büyük Bankalarda Kayıp' tablosunun sahibi.

30 milyon dolarlık Leonardo da Vinci koleksiyonu bulunuyor.

Gates'in 65 milyon dolarlık iki Gulfstream G650ER jeti, 19 milyon dolarlık iki Bombardier Challen ger 350 jeti, bir deniz uçağı ve çok sayıda helikopteri var.

En az 30 otomobili olduğu bilinen Bill Gates'in en sevdiği araba markasından biri de Porsche…