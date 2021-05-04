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    TAKVİM, Melisa Döngel'in sır gibi sakladığı aşkının olduğunu yazdı

    TAKVİM, Melisa Döngel'in sır gibi sakladığı aşkının olduğunu yazdı. Güzel oyuncu ve zengin iş adamı da haberimizin ardından rahat bir nefes aldı. İkili, önceki gün birlikte ilk kez fotoğraf paylaşıp ilişkilerini herkese ilan etti. İşte 'nin sizler için hazırladığı 4 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

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    Son dönemin en popüler isimlerinden Melisa Döngel'in adı bir haftada iki farklı isimle anıldı. Bunlardan biri Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Guido Senia, diğeri ise Ekin Koç'tu.

    Ancak güzel oyuncu, dedikoduları "Hayatımda başka biri var" diyerek yalanlamıştı. TAKVİM, Melisa Döngel'in sır gibi sakladığı aşkının Deniz Şahin olduğunu yazdı. Güzel oyuncu ve zengin iş adamı da haberimizin ardından rahat bir nefes aldı. İkili, önceki gün birlikte ilk kez fotoğraf paylaşıp ilişkilerini herkese ilan etti.

    ÖĞRENCİLER 'ONUR'LANDIRDI
    Genç     oyuncu Onur Seyit Yaran, "Öğrencilere Sorduk Proje Ödülleri"ne damgasını vurdu. Atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"deki performansıyla büyük beğeni toplayan genç yıldız, "En iyi yardımcı erkek oyuncu" kategorisinde rekor oyla ödülü kucakladı.

    NİSPET ORTAÇ!
    Chloe Loughnan    'ın yeni sevgilisiyle aşkını ilan etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Serdar Ortaç'tan hamle geldi. Uzun süredir şarkıcı Seçil Gür'le aşk yaşayan popçu, önceki gün kuralını bozdu.

        Instagram'da ilk kez Seçil Gür'le romantik bir pozunu paylaşan 51 yaşındaki sanatçının bu hamlesi, "Serdar'dan eski eşine fotonispet" yorumları yaptırdı.

        DONDURMA GÜNÜ
        Oyuncu Aslı Orcan, önceki gün kızı Lal ile Cihangir'de objektiflere takıldı. Orcan, "Çocuklar evde durmaktan çok sıkıldı. Bugün bakkallar açık olduğu için Lal'e dondurma aldım. Biraz güzel hava ve güneşin tadını çıkarıp eve geri döneceğiz" dedi.

        DOĞAL GÜZEL
        Güzel         oyuncu Damla Sönmez, en ideal tatil yerlerini şöyle tanımladı: "Sessiz, sakin, doğayla en çok iç içe olabildiğim yerler benim için en ideal tatil yerleri. Saçımın güneşle kuruduğu, tercihen daha çok çıplak ayak gezebildiğim yerler... Dinlenme tatili seviyorum."

            KARANTİNA HOBİSİ
            Tam kapanma sürecini ailesiyle evinde geçiren Azra Akın Koru, vakit geçirmek için kendisine yeni bir hobi buldu. Güzel oyuncu, bahçesinden topladığı taşları rengarenk boyadı. O anları da "Bugün taşlarımı parlattım" diye not düştüğü bu kareyle paylaştı.

            MUTLULUĞUN RESMİ
            Kıvanç Kasabalı, paylaşımıyla yüzleri gülümsetti. Yakışıklı oyuncu, kucağına aldığı sevimli bir oğlakla fotoğrafına "O mutlu, ben mutlu" notu düştü. Bu kareye "Mutluluğun resmi" yorumları yağdı.

            ALİNA'YLA POZ
            Tolgahan Sayışman'la             evliliğinden ikinci kez anne olmak için gün sayan Almeda Abazi'den mutluluk pozu. 9 aylık hamile olan Abazi, kızına Alina ismini vereceğini açıkladı.

                SÜRPRİZ MİSAFİR
                Ailesiyle                 Ege'de karavan tatilinde olan Pınar Altuğ Atacan, önceki gün yanlarına gelen sürpriz bir misafirle keyifli anlar yaşadı. Hayvansever kişiliğiyle bilinen güzel oyuncu, bahçede görüp eline dikkatle aldığı kirpiyle bu karesine şöyle not düştü: "Bu akşam bahçede küçük bir misafirimiz vardı. Saklanmayıp bize güzel yüzünü gösterdi."
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                Haberler Saklambaç TAKVİM, Melisa Döngel'in sır gibi sakladığı aşkının Deniz Şahin olduğunu yazdı