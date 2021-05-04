Son dönemin en popüler isimlerinden Melisa Döngel'in adı bir haftada iki farklı isimle anıldı. Bunlardan biri Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Guido Senia, diğeri ise Ekin Koç'tu.
Ancak güzel oyuncu, dedikoduları "Hayatımda başka biri var" diyerek yalanlamıştı. TAKVİM, Melisa Döngel'in sır gibi sakladığı aşkının Deniz Şahin olduğunu yazdı. Güzel oyuncu ve zengin iş adamı da haberimizin ardından rahat bir nefes aldı. İkili, önceki gün birlikte ilk kez fotoğraf paylaşıp ilişkilerini herkese ilan etti.
ÖĞRENCİLER 'ONUR'LANDIRDI
Genç oyuncu Onur Seyit Yaran, "Öğrencilere Sorduk Proje Ödülleri"ne damgasını vurdu. Atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"deki performansıyla büyük beğeni toplayan genç yıldız, "En iyi yardımcı erkek oyuncu" kategorisinde rekor oyla ödülü kucakladı.
NİSPET ORTAÇ!
Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisiyle aşkını ilan etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Serdar Ortaç'tan hamle geldi. Uzun süredir şarkıcı Seçil Gür'le aşk yaşayan popçu, önceki gün kuralını bozdu.