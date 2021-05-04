20 Şubat 2016'da Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen Başak Dizer, bu zamana kadar hep 'Başak Dizer Tatlıtuğ' olarak geçiyordu. Instagram'da çift soyadı kullanan güzel stil danışmanı, Dizer soyadını silip 'Başak Tatlıtuğ' oldu. Dedikodulara göre bunun nedeni ise yakışıklı oyuncunun bir arkadaş ortamındaki konuşması.

YARI ŞAKA YARI CİDDİ

Kadınların son dönemde çift soyadı kullanmasını şakayla karışık eleştiren Kıvanç Tatlıtuğ'un "Eskiden böyle bir şey yoktu. Bakın annelerimize, hep tek soyadlı" gibi esprili sitemlerinin ardından güzel stil danışmanı hemen 'Dizer' soy ismini kaldırdı. Başak Hanım, böylece beş yılın ardından 'Başak Dizer Tatlıtuğ' değil 'Başak Tatlıtuğ' olarak anılmak istediğini de açıkça ilan etmiş oldu. Bu arada Türkiye'nin en gözde çiftlerine bakıldığı ünlü kadınların hepsi sosyal medya hesaplarında ya kendi soyadlarını ya da çift soyadı kullanıyor.

KIZLIK SOYADINA DEVAM

Sinem Kobal, Bergüzar Korel, Öykü Karayel, Cansu Tosun, Hazal Kaya ve Ceyda Düvenci gibi isimler, sadece kızlık soyadlarını kullanmaya devam eden isimlerden. Bensu Soral Baş, Hande Soral Demirci, Fahriye Evcen Özçivit ve Pelin Akil Altan ise hem kendi hem de eşlerinin soyadını sosyal medya hesaplarında da kullanıyor…

KOCAMAN JEST

Yakışıklı oyuncunun sözlerinden etkilenen Başak Dizer, hiç vakit kaybetmeden sosyal medyada soyadını Tatlıtuğ yaptı.

14 Mayıs 2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, sadece kendi kızlık soyadını kullanmayı tercih ediyor.

29 Haziran 2017 tarihinde Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen Özçivit'in ilk işi, sosyal medya profiline eşinin soyadını yazmak olmuştu.