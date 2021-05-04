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    , bir arkadaş ortamında ‘Bütün kadınlar çift soyadlı dedi: Eşinden pozitif hareket geldi

    , bir arkadaş ortamında ‘Bütün kadınlar çift soyadlı. Eskiden böyle değildi’ dedi. Beş yıl önce evlendiği eşi de bu esprili sitemi dikkate alıp Instagram’daki adını ‘ Tatlıtuğ’dan ‘’a çevirdi.

    Tatlı hareket

    20 Şubat 2016'da Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen Başak Dizer, bu zamana kadar hep 'Başak Dizer Tatlıtuğ' olarak geçiyordu. Instagram'da çift soyadı kullanan güzel stil danışmanı, Dizer soyadını silip 'Başak Tatlıtuğ' oldu. Dedikodulara göre bunun nedeni ise yakışıklı oyuncunun bir arkadaş ortamındaki konuşması.

    YARI ŞAKA YARI CİDDİ
    Kadınların son dönemde çift soyadı kullanmasını şakayla karışık eleştiren Kıvanç Tatlıtuğ'un "Eskiden böyle bir şey yoktu. Bakın annelerimize, hep tek soyadlı" gibi esprili sitemlerinin ardından güzel stil danışmanı hemen 'Dizer' soy ismini kaldırdı. Başak Hanım, böylece beş yılın ardından 'Başak Dizer Tatlıtuğ' değil 'Başak Tatlıtuğ' olarak anılmak istediğini de açıkça ilan etmiş oldu. Bu arada Türkiye'nin en gözde çiftlerine bakıldığı ünlü kadınların hepsi sosyal medya hesaplarında ya kendi soyadlarını ya da çift soyadı kullanıyor.

    KIZLIK SOYADINA DEVAM
    Sinem Kobal, Bergüzar Korel,     Öykü Karayel, Cansu Tosun, Hazal Kaya ve Ceyda Düvenci gibi isimler, sadece kızlık soyadlarını kullanmaya devam eden isimlerden. Bensu Soral Baş, Hande Soral Demirci, Fahriye Evcen Özçivit ve Pelin Akil Altan ise hem kendi hem de eşlerinin soyadını sosyal medya hesaplarında da kullanıyor…

    KOCAMAN JEST
    Yakışıklı oyuncunun sözlerinden etkilenen , hiç vakit kaybetmeden sosyal medyada soyadını Tatlıtuğ yaptı.

    14 Mayıs 2016'da ile evlenen , sadece kendi kızlık soyadını kullanmayı tercih ediyor.

    29 Haziran 2017 tarihinde Burak Özçivit ile evlenen 'in ilk işi, sosyal medya profiline eşinin soyadını yazmak olmuştu.

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    Haberler Saklambaç Kıvanç Tatlıtuğ, bir arkadaş ortamında ‘Bütün kadınlar çift soyadlı dedi: Eşinden pozitif hareket geldi