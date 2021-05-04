132 milyar dolarlık serveti olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi bitirmeye karar verdik" denildi. Çift şöyle devam etti: Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir vakıf kurduk. Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz

