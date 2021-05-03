



Vatandaşın şikayetleri üzerine düğmeye bastı. Pınar Altuğ Atacan ve Merve Boluğur'un reklamını yaptığı ürünlerin halk sağlığını tehdit ettiği anlaşıldı. Pınar Altuğ'un Instagram'dan tanıtımını yaptığı takviye edici bir ürünün stres, gerginlik ve uyku bozukluğuna yol açtığı anlaşıldı.