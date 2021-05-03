Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kötü reklam! ve 'a ceza kesildi

    Oyuncu ve , Instagram’dan vitamin ve çay reklamı yaptı. Ancak ürünlerin bağımlılık yaptığı anlaşıldı! İkisine de ceza yazıldı...

    Barış Şimşek
    Kötü reklam

    Ünlü isimler sosyal medyada para karşılığı ürün tanıtımı yaptı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ise zayıflama çayı, vitamin ve güzellik ürünlerinden oluşan tanıtımları sıkı takibe aldı.



    Vatandaşın şikayetleri üzerine düğmeye bastı. Pınar Altuğ Atacan ve Merve Boluğur'un reklamını yaptığı ürünlerin halk sağlığını tehdit ettiği anlaşıldı. Pınar Altuğ'un Instagram'dan tanıtımını yaptığı takviye edici bir ürünün stres, gerginlik ve uyku bozukluğuna yol açtığı anlaşıldı.



    Bağımlılık yapan ürünün Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onaylı olmaması sebebiyle Altuğ'a 104 bin 781 lira para cezası uygulandı.



        Oyuncu Merve Boluğur'un "Formumu korumak için tüketiyorum" dediği çayın da halk sağlığını tehdit ettiği anlaşıldı. Boluğur'a 104 bin 781 lira ceza yazıldı.

        BARIŞ ŞİMŞEK

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        18 milyon kişiye çifte bayram
        Haberler Saklambaç Kötü reklam! Pınar Altuğ ve Merve Boluğur'a ceza kesildi