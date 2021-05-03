



5. KEZ EVLENDİ

İbrahim Tatlıses, 5. kez nikah masasına oturdu. Kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile evlenen 69 yaşındaki Tatlıses "Ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Bu saatten sonra kimseye hesap vermem" dedi.