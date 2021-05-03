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    'nin Reyyan'ı 'den güzel veda | 3 Mayıs 2021 magazin haberleri

    ile kariyerinde sıçrama yaşayan 'den güzel veda. Dizinin final yapmasıyla atv yetkilileri, Şahin'e bir plaket vererek "3 sezonluk katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz" mesajı iletti. İşte haberin detayları ve 3 Mayıs tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Güzel ayrılık

    Ekranların sevilen dizisi Hercai ile kariyerinde sıçrama yaşayan Ebru Şahin'den güzel veda. Dizinin final yapmasıyla atv yetkilileri, Şahin'e bir plaket vererek "3 sezonluk katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz" mesajı iletti.




    Çok duygulanan Şahin de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bu güzel yolculuk için teşekkürler atv" mesajı yayınladı.



    ZİRVE ONUN
    "Benim o" adlı şarkısıyla müzik listelerini sallayan Tuğba Yurt, dijital müzik plartformlarında rüzgar gibi esiyor. Güzel şarkıcı, "Listelerde zirvede olmak harika bir duygu" dedi.



        MARKET TURU
        Sunucu         Seray Sever ve eşi Eray Sünbül, önceki gün sahilde yürürken görüntülendi. Maskesini takan Sever, eşi ile markete gittiklerini söyledi. (Aydın HAMZA)



        5. KEZ EVLENDİ
        İbrahim Tatlıses, 5. kez nikah masasına oturdu. Kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile evlenen 69 yaşındaki Tatlıses "Ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Bu saatten sonra kimseye hesap vermem" dedi.



        RİTA         RAHAT VERMEDİ!
        Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, karantina günlerini evinde geçiriyor. Önceki gün bahçesinde kitap keyfi yapmak isteyen oyuncuya, köpeği Rita rahat vermedi. Terzioğlu'nun kitabı bırakıp kendisiyle oyun oynamasını isteyen Rita, sevimli halleriyle herkesi güldürdü.




            HAYATI RENKLENDİ
            Ünlüler tatil beldelerine kaçarken Çağatay Ulusoy'un oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın, evde kalmayı tercih etti. Fırçasını, boyalarını çıkarıp resim yapmaya başlayan Sarışın, bu keyifli anlarını da sosyal medyadan paylaşarak herkese moral verdi.



            ŞAPŞİK'İ SAHİPLENDİ
            Tuğba Ekinci, tam kapanmadan önce City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Sokakta bulduğu kediyi sahiplenen şarkıcı, "Arabaların altında ezilecekti. Adını Şapşik koydum" dedi.



            10 NUMARA BAŞARI
            Dijital Müzik platformu Spotify, 2014 yılından bugüne Türkçe Pop dalında "En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar"ı açıkladı. "7" adlı disko albümü için hazırlanan Gökhan Türkmen, listede ilk 10'a girdi.

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            Haberler Saklambaç Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den güzel veda | 3 Mayıs 2021 magazin haberleri