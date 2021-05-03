Ekranların sevilen dizisi Hercai ile kariyerinde sıçrama yaşayan Ebru Şahin'den güzel veda. Dizinin final yapmasıyla atv yetkilileri, Şahin'e bir plaket vererek "3 sezonluk katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz" mesajı iletti.
Çok duygulanan Şahin de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bu güzel yolculuk için teşekkürler atv" mesajı yayınladı.
ZİRVE ONUN
"Benim o" adlı şarkısıyla müzik listelerini sallayan Tuğba Yurt, dijital müzik plartformlarında rüzgar gibi esiyor. Güzel şarkıcı, "Listelerde zirvede olmak harika bir duygu" dedi.