Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ve Egeli oluyor: Çeşme'deki malikaneye 6.5 milyoon lira harcadı...

    ve çifti Egeli oluyor... Ailesinin rahatı için Çeşme’de bir malikane yaptıran Caner Erkin, şimdiden 6.5 milyon lira harcadı.

    UFUK ÖZCAN EDITORYAL
    Çeşme’den para aktı!

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, Ocak 2017'de oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine girmiş ve bu evlilikten Mihran Ela isminde bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Futbolculuktan kazandıklarını gayrimenkule yatıran Caner Erkin, daha önce Çekmeköy'de tanesi 2.5 milyon liradan 4 tane daire satın almıştı.



    Yıldız futbolcu şimdi de Çeşme Ilıca'dan 1000 metrekarelik bir arsa satın almış. Bu arsaya 3 milyon lira gibi bir rakam harcayan Caner Erkin, üstüne de 3.5 milyon lira daha harcayarak malikane yaptırıyormuş.



    Ailesine her daim çok düşkün olan ve örnek bir baba olan 32 yaşındaki futbolcu Caner Erkin'in, futbol kariyerine son verdikten sonra Ilıca'ya taşınacağını ve çocuğunu burada büyütmek istediğini öğrendim...



        ANNESİYLE EGE'YE GÖÇ ETTİ
        Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, kısa süre önce annesi Ümran Seyhan ile Maldivler tatiline çıkmış ve bu tatili çok konuşulmuştu. Paylaştığı fotoğraflar gündem olan Serenay Sarıkaya bu sefer yine annesi Ümran Hanım ile Ege'de tatile çıkmış. 17 günlük sokağa çıkma yasağını fırsat bilen Serenay Sarıkaya, annesi ile birlikte Göcek koylarında stres atacakmış. Son zamanlarda yaptığı paylaşımlar ile 'Alice Müzikali'ni çok özlediğini dile getiren Serenay Sarıkaya, Mayıs ayının sonunda ise müzikalin provalarına başlayacakmış.




        Güzel oyuncunun en iyi dostu annesi Ümran Hanım. Sarıkaya, tatillerinin büyük bir kısmına annesiyle gidiyor.

        UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        18 milyon kişiye çifte bayram
        Haberler Saklambaç Caner Erkin ve Şükran Ovalı Egeli oluyor: Çeşme'deki malikaneye 6.5 milyoon lira harcadı...