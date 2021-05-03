



ANNESİYLE EGE'YE GÖÇ ETTİ

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, kısa süre önce annesi Ümran Seyhan ile Maldivler tatiline çıkmış ve bu tatili çok konuşulmuştu. Paylaştığı fotoğraflar gündem olan Serenay Sarıkaya bu sefer yine annesi Ümran Hanım ile Ege'de tatile çıkmış. 17 günlük sokağa çıkma yasağını fırsat bilen Serenay Sarıkaya, annesi ile birlikte Göcek koylarında stres atacakmış. Son zamanlarda yaptığı paylaşımlar ile 'Alice Müzikali'ni çok özlediğini dile getiren Serenay Sarıkaya, Mayıs ayının sonunda ise müzikalin provalarına başlayacakmış.









Güzel oyuncunun en iyi dostu annesi Ümran Hanım. Sarıkaya, tatillerinin büyük bir kısmına annesiyle gidiyor.



UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE



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