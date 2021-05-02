Pandemi dönemini eşi Gülşen ve oğluyla İspanya'da geçiren Ozan Çolakoğlu'nu yıkan haber… Başarılı müzisyenin annesi Suna Uyandıran, banyoda kayıp düşmesi sonucu geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.
Uçuşların kısıtlı olması yüzünden Türkiye'ye dönemeyen Ozan Çolakoğlu, annesinin cenazesine katılamadı. Suna Hanım'a son görevini yerine getiremeyen ünlü müzisyenin, büyük bir yıkım yaşadığı öğrenildi.
MİLYONLUK SEVİNÇ
Sımsıcak hikayesiyle cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Kardeşlerim, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiriyor. atv'nin başarılı dizisinin YouTube sayfası, 1 milyon aboneyi geçti.