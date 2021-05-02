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    Gülşen ve oğluyla 'da geçiren 'nu yıkan haber

    Pandemi dönemini eşi Gülşen ve oğluyla 'da geçiren 'nu yıkan haber… Başarılı müzisyenin annesi , banyoda kayıp düşmesi sonucu geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 2 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Annesine veda edemedi

    Pandemi dönemini eşi Gülşen ve oğluyla İspanya'da geçiren Ozan Çolakoğlu'nu yıkan haber… Başarılı müzisyenin annesi Suna Uyandıran, banyoda kayıp düşmesi sonucu geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

    Uçuşların kısıtlı olması yüzünden Türkiye'ye dönemeyen Ozan Çolakoğlu, annesinin cenazesine katılamadı. Suna Hanım'a son görevini yerine getiremeyen ünlü müzisyenin, büyük bir yıkım yaşadığı öğrenildi.

    MİLYONLUK SEVİNÇ
    Sımsıcak     hikayesiyle cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Kardeşlerim, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiriyor. atv'nin başarılı dizisinin YouTube sayfası, 1 milyon aboneyi geçti.

        BASKIN YAPTI CEZAYI YEDİ
        Coşkun Sabah'ın         eski eşi Ceyda Okay'ın; 2016'da çilingir yardımıyla o dönem evli olduğu Sabah'a ait olduğunu düşündüğü eve baskın yapması yıllar sonra başına iş açtı. Okay ve annesine "nitelikli konut dokunulmazlığı" suçundan 75 gün hapis cezası verildi. Hapis cezası günlüğü 20 TL'den 1500 TL para cezasına çevrildi.

        AKÇIL'DAN CORONA İTİRAFI
        Sinan Akçıl         ile eşi Burcu Kıratlı, önceki gün evlerinin de bulunduğu Sapphire Residence etrafında yürüyüşteydi. Bir süre önce Covid- 19'a yakalanıp hastalığı atlattıklarını açıklayan Akçıl, şöyle dedi: "Ben dalga geçiyordum; '5 saat spor yapıyorum bana bir şey olmaz' diyordum ama öyle olmuyormuş." AYDIN HAMZA.

        SARILMAK EN BÜYÜK İLACINIZ
        Oyuncu Cansu Tosun, oğlu Marsel'i kucağında taşırken çekilmiş bu karesine şöyle not düştü: "Ailenize sevdiklerinize sarılın... En büyük ilaç o olacaktır."

            SETLERE DÖNÜYOR
            Şubat             ayında ikinci kez anne olan Buse Varol, setlere dönme kararı aldı. Şimdilerde kendisine gelen projeleri değerlendiren güzel oyuncu, seyirci karşısına sürpriz bir rol ve imajla çıkmak istiyor.
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            Aşı olmayana kısıtlama yolda
            Haberler Saklambaç Gülşen ve oğluyla İspanya'da geçiren Ozan Çolakoğlu'nu yıkan haber