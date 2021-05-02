AKÇIL'DAN CORONA İTİRAFI

Sinan Akçıl ile eşi Burcu Kıratlı, önceki gün evlerinin de bulunduğu Sapphire Residence etrafında yürüyüşteydi. Bir süre önce Covid- 19'a yakalanıp hastalığı atlattıklarını açıklayan Akçıl, şöyle dedi: "Ben dalga geçiyordum; '5 saat spor yapıyorum bana bir şey olmaz' diyordum ama öyle olmuyormuş." AYDIN HAMZA.