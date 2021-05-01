İngiltere, İspanya ve İtalya'dan en üst düzey 12 futbol kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' adıyla yeni bir girişim kurma çabası, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i küplere bindirmişti. Ceferin, bu girişime katılan kulüpleri açgözlülükle suçlayıp özellikle Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve Manchester United Başkanı Ed Woodward için "Bazı insanlar için dayanışma diye bir şey yok, birlik olma diye bir şey yok... Onlar için tek gerçek şey cepleri" dedi. Hızını alamayan UEFA Başkanı, Juventus Başkanı Agnelli'yi Türk aşkı Deniz Akalın üzerinden de vurdu. İtalyan basının iddiasına göre Ceferin, Juventus Başkanı için şöyle dedi:

BAŞKAN ÇILDIRDI!

"Andrea, çok büyük bir yalancı ve yılan. En yakın arkadaşının karısını elinden aldı. Yetmedi onu kulüpten kovdu ve futbol dünyasındaki bağlantılarını kullanarak Francesco Calvo'nun aylarca işsiz kalmasına neden oldu." UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in bu şok sözleri üzerine Agnelli ile Deniz Akalın aşkıyla ilgili skandal, İtalya'da yeniden gündeme geldi. Ailesinin 13.5 milyar dolarlık servetiyle İtalya'nın en zengin iş insanları arasında yer alan Andrea Agnelli'nin Deniz Akalın'la yasak aşkı 2015'te gün yüzüne çıktı. Juventus'un yanı sıra Fiat gibi birçok ünlü markanın da sahibi olan İtalyan iş insanı, Türk güzel uğruna 10 yıllık eşi Emma Winter'ı terk etti.

İTALYAN İŞİ DALLAS

İşin diğer skandal yanı ise Deniz Akalın'ın Andrea Agnelli'nin yakın dostu olan ve o dönem Juventus'un Pazarlama Müdürlüğü'nü yürüten Francesco Calvo ile evli olmasıydı. Siyah beyazlı kulübe önemli sponsorlar kazandırmış olan Calvo, ihaneti öğrendikten sonra kulüpten 2 milyon euro tazminat alarak ayrıldı ve FC Barcelona ile anlaştı. Ancak İtalyan basınının iddiasına göre bu anlaşma kolay olmadı. Çünkü Andrea Agnelli, araya hatırlı dostlarını sokarak Deniz Akalın yüzünden arasının açıldığı Francesco Calvo'nun uzun süre hiçbir kulüple anlaşmamasına neden oldu.