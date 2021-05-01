Mandıra değil magazin filozofları!

Bodrum'un Çökertme Koyu'nda çekilen Mandıra Filozofu filmi, pandemiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Parayı hiç umursamadan Robinson Crusoe hayatı yaşayan Mustafa Ali'nin hikayesini anlatan filmin çekildiği ıssız koydaki ev herkesin hayallerini süsler oldu. Vatandaş, Ege'nin masmavi denizine nazır salaş bir evin sadece hayalini kurabilirken; magazin ve sosyete dünyasının ünlüleri, bu hayali gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvadı.

Bodrum ve Çeşme gibi bölgelerde milyonluk yazlık evleri olan ünlüler, şimdi de gözlerini özellikle Marmaris civarındaki ıssız koylara çevirdi. Yaseminİzzet Özilhan'ın Selimiye'deki ıssız bir koyda bulunan denize sıfır evi, 1 milyon euro'ya satın aldığı konuşuluyor. Çağatay Ulusoy ile Engin Altan Düzyatan da buralardaki ıssız koylarda bulunan denize sıfır evlerden almak için kolları sıvadı.

TALEP SÜREKLİ ARTIYOR

Hülya Avşar da Ayvalık'tan sonra rotasını buraya çevirip ıssız koydaki satılık evleri araştırmaya başladı. Selimiye'deki emlakçılar da pandemi nedeniyle bölgeye ilginin çok arttığını söyledi ve ekledi: "Eskiden site içerisindeki evler tercih edilirken artık insanlar, daha ıssız ve gözden uzak yerleri istiyor. Magazin ve iş dünyasından birçok ünlü ismin de tercihi imara açık olan ıssız koylar ve özellikle denize nazır olan herkesten uzak evler. Bu evlerin fiyatları da 800 bin euro'dan başlayıp 3 milyon euro'ya kadar çıkıyor."

EGE'YE ÜNLÜ KUŞATMASI

Yıllardır tatillerini gözlerden uzak yapmayı tercih eden Yasemin ve İzzet Özilhan'ın 1 milyon euro'ya satın aldıkları iddia edilen evleri, denizin dibinde…

Çağatay Ulusoy, şimdilerde Marmaris civarındaki ıssız koylarda imara açık yerler hakkında bilgiler alıyor.

Doğa tutkunu olan oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi ve çocuklarıyla yaz aylarını geçirmek için Selimiye yakınlarındaki denize sıfır evlere göz dikti.

Filmde; Mustafa Ali (Mandıra Filozofu) ve zengin iş adamı Cavit Bey'in (merhum Rasim Öztekin) karşılaşmaları ve köydeki aile içi çekişmeler eğlenceli bir dille anlatılıyor.