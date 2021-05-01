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    Mandıra değil magazin filozofları!

    Magazin ve sosyete dünyası, gözünü Marmaris’in ıssız koylarına dikti. ‘Mandıra Filozofu’ gibi gözden uzak ve doğayla iç içe yaşamak isteyen ’ın yakınında bulunan bir ıssız koydaki denize nazır evi 1 milyon euro’ya aldığı konuşuluyor.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Mandıra değil magazin filozofları!

    Bodrum'un Çökertme Koyu'nda çekilen Mandıra Filozofu filmi, pandemiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Parayı hiç umursamadan Robinson Crusoe hayatı yaşayan Mustafa Ali'nin hikayesini anlatan filmin çekildiği ıssız koydaki ev herkesin hayallerini süsler oldu. Vatandaş, Ege'nin masmavi denizine nazır salaş bir evin sadece hayalini kurabilirken; magazin ve sosyete dünyasının ünlüleri, bu hayali gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvadı.

    Bodrum ve Çeşme gibi bölgelerde milyonluk yazlık evleri olan ünlüler, şimdi de gözlerini özellikle Marmaris civarındaki ıssız koylara çevirdi. Yaseminİzzet Özilhan'ın Selimiye'deki ıssız bir koyda bulunan denize sıfır evi, 1 milyon euro'ya satın aldığı konuşuluyor. Çağatay Ulusoy ile Engin Altan Düzyatan da buralardaki ıssız koylarda bulunan denize sıfır evlerden almak için kolları sıvadı.

    TALEP SÜREKLİ ARTIYOR
    Hülya Avşar da Ayvalık'tan     sonra rotasını buraya çevirip ıssız koydaki satılık evleri araştırmaya başladı. Selimiye'deki emlakçılar da pandemi nedeniyle bölgeye ilginin çok arttığını söyledi ve ekledi: "Eskiden site içerisindeki evler tercih edilirken artık insanlar, daha ıssız ve gözden uzak yerleri istiyor. Magazin ve iş dünyasından birçok ünlü ismin de tercihi imara açık olan ıssız koylar ve özellikle denize nazır olan herkesten uzak evler. Bu evlerin fiyatları da 800 bin euro'dan başlayıp 3 milyon euro'ya kadar çıkıyor."

    EGE'YE ÜNLÜ KUŞATMASI
    Yıllardır tatillerini gözlerden uzak yapmayı tercih eden ve 'ın 1 milyon euro'ya satın aldıkları iddia edilen evleri, denizin dibinde…

    , şimdilerde Marmaris civarındaki ıssız koylarda imara açık yerler hakkında bilgiler alıyor.

    Doğa tutkunu olan oyuncu , eşi ve çocuklarıyla yaz aylarını geçirmek için yakınlarındaki denize sıfır evlere göz dikti.

    Filmde; (Mandıra Filozofu) ve zengin iş adamı 'in (merhum Rasim Öztekin) karşılaşmaları ve köydeki aile içi çekişmeler eğlenceli bir dille anlatılıyor.

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