Dünyanın en prestijli turizm sitelerinden 'hoteldesigns.net', en etkileyici mimariye sahip 19 oteli seçti. Ünlü mimarlar, gezginler ve seyahat dergisi editörlerinden oluşan seçkin bir grup, 19 otelin bulunduğu listede Türkiye'nin en gözde otellerinden D-Maris'e de yer verdi. Otelin neden etkileyici olduğu ise şu cümlelerle anlatıldı:

GİZLİ BİR MÜCEVHER

Ege ve Akdeniz'in birleştiği Datça Yarımadası'nda yer alan D Maris, sivri uçlu dağların kamufle ettiği gizli bir mücevher. Avrupa'nın en gözde mücevheri olan otel, 1970'lerden kalma büyük, taş renkli bir binada korunuyor. İç tasarım, minimalist tarzıyla Doğu'nun egzotik unsurlarını ve Batı'nın modernliğini yansıtıyor. Aydınlık ve havadar ambiansı, mermer yüzeyler ve duvarları süsleyen modern Türk sanat eserleri ile ihtişamlı bir dokunuş sergiliyor.