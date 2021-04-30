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    'ın eski eşi yeni aşkıyla görüntülendi

    Ünlü popçu ’ın 2019 yılında boşandığı eski eşi , ayrılıktan sonra özel hayatında sessiz kaldı. Pandemiyle birlikte ülkesi ’ya geri dönüp orada kalan 28 yaşındaki model, dün sürpriz yaptı.

    Serdar'ı unuttu

    Ünlü popçu 'ın 2019 yılında boşandığı eski eşi , ayrılıktan sonra özel hayatında sessiz kaldı. Pandemiyle birlikte ülkesi 'ya geri dönüp orada kalan 28 yaşındaki model, dün sürpriz yaptı.

    Eski yenge, çıktığı Meksika tatilinde yeni sevgilisiyle aşkını ilan etti. Chloe Loughah, sahilden paylaştığı fotoğrafına kalp emojisi koymakla yetinirken aşkının ismini sakladı.

    POPÇU DAHA HIZLI ÇIKMIŞTI
    Chloe Loughnan, aşkını dün açıklarken; Serdar Ortaç, uzun süredir müzisyen ile birlikte. İkili, önceki gün de 'ta kapanma öncesi son alışverişlerini yaparken görüntülendi.

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