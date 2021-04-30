ZİRVENİN HAKİMİ

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 56'ncı bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi, yine milyonları atv'ye kilitledi. Kuruluş Osman, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %11,63 izlenme oranı ve %25,38 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %11,63 izlenme oranı ve %23,83 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.