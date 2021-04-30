Aslı Enver, önceki gün kirpi operasyonu yaptı! Güzel oyuncu, arabasının altına sıkışan kirpiyi kurtararak alkış topladı.
MİLLİLER'E ALİ DESTEĞİ
'ALİ471' olarak bilinen ünlü rapçi Ali Talha Güneş, EURO 2021'de mücadele edecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı için şarkı yaptı. Birçok Milli yıldız da şarkıya tam not verdi.
ALEYNA'YA DESTEK
Geçtiğimiz günlerde İngilizce albümü Invitation'ı yayınlayan Gülçin Ergül, Aleyna Tilki'ye destek verdi. Ergül, "Aleyna yetenekli. Azimli olursa ve çalışırsa dünya starı olabilir" dedi.