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    , önceki gün kirpi operasyonu yaptı

    , önceki gün kirpi operasyonu yaptı! Güzel oyuncu, arabasının altına sıkışan kirpiyi kurtararak alkış topladı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 30 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Kirpiye can oldu

    Aslı Enver, önceki gün kirpi operasyonu yaptı! Güzel oyuncu, arabasının altına sıkışan kirpiyi kurtararak alkış topladı.

    MİLLİLER'E ALİ DESTEĞİ
    'ALİ471' olarak bilinen ünlü rapçi Ali Talha Güneş, EURO 2021'de mücadele edecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı için şarkı yaptı. Birçok Milli yıldız da şarkıya tam not verdi.

    ALEYNA'YA DESTEK
    Geçtiğimiz günlerde İngilizce albümü Invitation'ı yayınlayan Gülçin Ergül, Aleyna Tilki'ye destek verdi. Ergül, "Aleyna yetenekli. Azimli olursa ve çalışırsa dünya starı olabilir" dedi.

        ASLI DA TRENDE UYDU
        Oyuncu Aslı Turanlı, önceki gün Metropol İstanbul'daydı. Son dönemin modasına uyup göbeğini açıkta bırakan bir bluz giyen güzel oyuncu, çok şıktı.

        SON DAKİKA ALIŞVERİŞİ
        Son dönemde Youtube yayınlarıyla adından söz ettiren Ece Erken, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Kapanma öncesi eksiklerini tamamlayan Erken, trafik nedeniyle hıza evinin yolunu tuttu.

        BURCU'NUN EGE TARZI
        Tatilden dönen Burcu Şendir, Ege'nin etkisinden çıkamadı. Zorlu AVM'de objektiflere takılan Şendir, mavi giyim tarzıyla Bodrum havasını İstanbul'da da estirdi.

            ZİRVENİN HAKİMİ
            Ekranların             en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 56'ncı bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi, yine milyonları atv'ye kilitledi. Kuruluş Osman, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %11,63 izlenme oranı ve %25,38 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %11,63 izlenme oranı ve %23,83 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.

            BİR DÜNYA İLGİ
            Cumartesi akşamları atv'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinin yurtdışı lansmanı için hazırlanan videonun yayınına sayılı günler kaldı. For My Family ismiyle dünya pazarında yer bulan dizi için hazırlanan videoya dünyanın birçok ülkesinden kayıt olundu.
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            Haberler Saklambaç Aslı Enver, önceki gün kirpi operasyonu yaptı