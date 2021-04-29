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    'Kanunlar Gibi' ile geliyor | 29 Nisan 2021 magazin haberleri

    , 2 yıllık bir aradan sonra 'Kanunlar Gibi' şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sunacak. İşte merak edilen tüm detaylar ve 29 Nisan tarihli 'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Derya’nın kanunu: Ekmek yok

    Popçu Derya Uluğ, 2 yıllık bir aradan sonra 'Kanunlar Gibi' şarkısını yarın çıkarıyor… Uluğ, 2 ay boyunca klip için özel diyetisyen ve spor hocasıyla kampa girip haftada 4 gün dans çalıştı. Kendi kanunlarını yazan Derya Uluğ; karbonhidrat, süt ve süt ürünleri ile ekmek asla tüketmedi.



    DEMET'E LÜKS GÖNDERMESİ
    Yusuf Güney, ekonomik krizde olduğunu söyleyen Demet Akalın'ı isim vermeden şöyle eleştirdi: "Geçmişte ayda 300 bin lira kazanıp şimdi geliri düşen bazı sanatçılar, şikayet edip ağlıyorlar. Yine de villada lüks içinde yaşamaktan geri kalmıyorlar."



    'GÜNEŞLİ' GÜNLER
    Oyuncu Tuan Tunalı, önceki gün sevgilisi Yana Mazanova ile Emirgan'da objektiflere yansıdı. İkili, Tunalı'nın sevgilisine yaş günü hediyesi olan Sunny (Güneşli) isimli köpekleriyle böyle poz verdi. (Doğan SAVAŞ)



        KARŞINIZDA BAYAN GİDİ
        Pop         müziğin ünlü ismi Merve Özbey, önceki gün minik kızı Elif Özüm ile bu karesini paylaştı. Özbey, yüzleri gülümseten bu fotoğrafa "Merhaba ben gıdı ve yanak. Zaten annem de bandana diye yastık almış kafama" notu düştü.



        KARANTİNA PLANI YOK
        Melisa Şenolsun, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Karantinayı sevgilisi Umut Evirgen ile geçirecek olan ünlü oyuncu, "Karantinayla ilgili bir plan yapmadık" dedi. (Aydın HAMZA)

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        Haberler Saklambaç Derya Uluğ 'Kanunlar Gibi' ile geliyor | 29 Nisan 2021 magazin haberleri