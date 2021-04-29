Popçu Derya Uluğ, 2 yıllık bir aradan sonra 'Kanunlar Gibi' şarkısını yarın çıkarıyor… Uluğ, 2 ay boyunca klip için özel diyetisyen ve spor hocasıyla kampa girip haftada 4 gün dans çalıştı. Kendi kanunlarını yazan Derya Uluğ; karbonhidrat, süt ve süt ürünleri ile ekmek asla tüketmedi.
DEMET'E LÜKS GÖNDERMESİ
Yusuf Güney, ekonomik krizde olduğunu söyleyen Demet Akalın'ı isim vermeden şöyle eleştirdi: "Geçmişte ayda 300 bin lira kazanıp şimdi geliri düşen bazı sanatçılar, şikayet edip ağlıyorlar. Yine de villada lüks içinde yaşamaktan geri kalmıyorlar."
'GÜNEŞLİ' GÜNLER
Oyuncu Tuan Tunalı, önceki gün sevgilisi Yana Mazanova ile Emirgan'da objektiflere yansıdı. İkili, Tunalı'nın sevgilisine yaş günü hediyesi olan Sunny (Güneşli) isimli köpekleriyle böyle poz verdi. (Doğan SAVAŞ)