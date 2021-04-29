



KARŞINIZDA BAYAN GİDİ

Pop müziğin ünlü ismi Merve Özbey, önceki gün minik kızı Elif Özüm ile bu karesini paylaştı. Özbey, yüzleri gülümseten bu fotoğrafa "Merhaba ben gıdı ve yanak. Zaten annem de bandana diye yastık almış kafama" notu düştü.