Geçtiğimiz günlerde "Oyuncu olmak o kadar çok istiyordum ki kurs için yeterli parayı biriktirmek için sokakta kağıt topladım" açıklamasıyla gündem olan Korcan Kol, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Yürürken kağıt toplayan bir çocuk gören genç oyuncu, kağıt toplayıcı ile sohbet edip uzun uzun dertleşti.