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    , önceki akşam Nişantaşı'ndaydı

    Geçtiğimiz günlerde “Oyuncu olmak o kadar çok istiyordum ki kurs için yeterli parayı biriktirmek için sokakta kağıt topladım” açıklamasıyla gündem olan , önceki akşam Nişantaşı’ndaydı. Yürürken kağıt toplayan bir çocuk gören genç oyuncu, kağıt toplayıcı ile sohbet edip uzun uzun dertleşti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 28 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Geçmişi yad etti!

    Geçtiğimiz günlerde "Oyuncu olmak o kadar çok istiyordum ki kurs için yeterli parayı biriktirmek için sokakta kağıt topladım" açıklamasıyla gündem olan Korcan Kol, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Yürürken kağıt toplayan bir çocuk gören genç oyuncu, kağıt toplayıcı ile sohbet edip uzun uzun dertleşti.

    CANDAN BABA!
    Geçtiğimiz hafta oğulları Roman'ı kucaklarına alan Öykü Karayel ve Can Bonomo, önceki gün Ulus'ta bulunan çocuk kliniğinden çıkarken görüntülendi. Bonomo, "Babalık çok muhteşem bir duyguymuş" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Doğan SAVAŞ.

    YILDIZLI ÖVGÜLER
    Sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, Yıldız Tilbe'nin 'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısını söyledi. Tilbe, Twitter sayfasında "Valla sesi birçok şarkıcıdan güzelmiş. Ben şarkı veririm Müge'ye, herkes verir" notunu düştü.

        GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI
        Son günlerin en gündem ismi Ebru Gündeş, suskunluğunu bozdu. Eşi Reza Zarrab ve yakın dostu Hadise ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından gözlerin çevrildiği Gündeş, tek kelime etmedi. Ünlü şarkıcı, dün ilk kez düzenlediği beste ve söz yarışmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

        ELLERİYLE BESLEDİ
        Güzel oyuncu Hande Soral, dün sosyal medyayı renklendirdi. Soral'ın geyiği elleriyle beslerken çekildiği bu kareye takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

        BURAK BABA ELİZ ANNE
        İlk bebeği Burak'tan sonra kızı Eliz'in mutluluğunu yaşayan Alişan, önceki gün bu kareyi paylaştı. Burak, babasına benzerken; minik Eliz annesi Buse Varol'un tam bir kopyasıydı.

            ISSIZ KADIN SİNEM
            Pandemi nedeniyle eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin'le Ege'ye kaçan Sinem Kobal, dün deniz keyfi yaptı. Kimsenin olmadığı yerlerde doğanın keyfini süren güzel oyuncu, "Issız kadın" dedirtti.
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            Haberler Saklambaç Korcan Kol, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı