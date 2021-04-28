Geçtiğimiz günlerde "Oyuncu olmak o kadar çok istiyordum ki kurs için yeterli parayı biriktirmek için sokakta kağıt topladım" açıklamasıyla gündem olan Korcan Kol, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Yürürken kağıt toplayan bir çocuk gören genç oyuncu, kağıt toplayıcı ile sohbet edip uzun uzun dertleşti.
CANDAN BABA!
Geçtiğimiz hafta oğulları Roman'ı kucaklarına alan Öykü Karayel ve Can Bonomo, önceki gün Ulus'ta bulunan çocuk kliniğinden çıkarken görüntülendi. Bonomo, "Babalık çok muhteşem bir duyguymuş" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Doğan SAVAŞ.
YILDIZLI ÖVGÜLER
Sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, Yıldız Tilbe'nin 'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısını söyledi. Tilbe, Twitter sayfasında "Valla sesi birçok şarkıcıdan güzelmiş. Ben şarkı veririm Müge'ye, herkes verir" notunu düştü.