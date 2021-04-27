2018 yazında annesi Gülnihal Hanım'ın uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunmasıyla sarsılan Hadise, o sıkıntılı günleri zor da olsa atlattı. Sıkıntılı dönemlerinde işlerine dört elle sarılan ünlü popçunun hayatı, 2020 yılı başından beri aşk yaşadığı Kaan Yıldırım sayesinde daha da güzelleşti. Ancak Hadise, geçtiğimiz günlerde bir kez daha sarsıldı.

GÜNDEM YARATAN İDDİALAR

Yakın dostu Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı 11 yıllık eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen popçu, ülke gündemine yerleşti. Hakkındaki iddiaları sert bir dille yalanlayan Hadise'ye en büyük desteği ise Kaan Yıldırım verdi. Skandalın ardından ailesiyle sevgilisi arasında kaldığı konuşulan ünlü oyuncu, Hadise'ye desteğini sosyal medyadan vermekle kalmadı. Ünlü oyuncu, aşkının çok beğendiği ancak Türkiye'de olmayan 34 bin dolarlık Fendi marka çantayı satın aldı.

TRENDE UYACAKLAR

Kaan Yıldırım, kişiye özel alışveriş imkanı sunan bir Instagram hesabı aracılığıyla Türkiye'ye getirttiği yaklaşık 281 bin TL'lik sarı renkli çanta sayesinde Hadise'yi çok mutlu etti. Bununla da kalmayan Yıldırım, sevgilisi için bir de Maldivler tatili ayarladı. İkili, önümüzdeki günlerde birçok ünlü ismin de tatil için bulunduğu egzotik adaya giderek sıkıntılı süreci bir nebze de olsun unutmuş olacak…