Fahriye Evcen, dün kendisini doğaya attı. Yeşillikler içerisinde pozlar veren ünlü oyuncu, paylaşımlarından birine "Karan yemeğini yedi mi acaba?" diye esprili bir not yazarak, aklının sevimli oğlunda olduğunu gösterdi.
MAVİŞ ÖYKÜ
Katıldığı Survivor yarışmasından sonra aşkının ettiği evlilik teklifiyle havalara uçan Öykü Çelik'e bronzluk çok yakıştı. Dün sabah yataktan kalkar kalkmaz bu karesini paylaşan güzel oyuncuya "Maviş Öykü" yorumu yağdı.
SÜPER VEDA
Atv'nin ekranlara damga vuran sevilen dizisi Hercai, önceki akşam final yaptı. Gösterdiği performansla ünü sınırları aşan güzel oyuncu Ebru Şahin için dünyanın dört bir yanındaki hayranları, 'tesekkurlerebru' etiketiyle oyuncuya sevgilerini gösterdi.