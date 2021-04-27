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    , dün kendisini doğaya attı

    , dün kendisini doğaya attı. Yeşillikler içerisinde pozlar veren ünlü oyuncu, paylaşımlarından birine “Karan yemeğini yedi mi acaba?” diye esprili bir not yazarak, aklının sevimli oğlunda olduğunu gösterdi. İşte 'nin sizler için hazırladığı 27 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Aklı Karan'da

    Fahriye Evcen, dün kendisini doğaya attı. Yeşillikler içerisinde pozlar veren ünlü oyuncu, paylaşımlarından birine "Karan yemeğini yedi mi acaba?" diye esprili bir not yazarak, aklının sevimli oğlunda olduğunu gösterdi.

    MAVİŞ ÖYKÜ
    Katıldığı Survivor yarışmasından sonra aşkının ettiği evlilik teklifiyle havalara uçan Öykü Çelik'e bronzluk çok yakıştı. Dün sabah yataktan kalkar kalkmaz bu karesini paylaşan güzel oyuncuya "Maviş Öykü" yorumu yağdı.

    SÜPER VEDA
    Atv'nin ekranlara damga vuran sevilen dizisi Hercai, önceki akşam final yaptı. Gösterdiği performansla ünü sınırları aşan güzel oyuncu Ebru Şahin için dünyanın dört bir yanındaki hayranları, 'tesekkurlerebru' etiketiyle oyuncuya sevgilerini gösterdi.

        YENGEDEN PROJE
        Aslıhan Doğan Turan, Youtube projesi için kolları sıvadı. Moda ve beslenme sırlarını programında herkesle paylaşacak olan güzel yengenin en büyük destekçisi de Galatasaray kaptanı eşi Arda Turan.

        TEMİZ YARDIM
        Tülin Şahin,         birçok ünlü gibi ticarete atılıyor. Yıllardır gür saçlarıyla ilgili ürün çıkarması konusunda çok istek aldığını dile getiren güzel model, sonunda ısrarlara dayanamayıp kendi formülünü yarattı. Tülin Şahin, yeni heyecanını şöyle anlattı: "Çıkaracağımız ürünlerin satışından belirlediğimiz bir oranı, çocukların eğitimiyle ilgili bir vakfa ya da derneğe bağışlayacağız. Böylece geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine de katkıda bulunacağız."

        CENNET VATANIM
        Sedef Avcı, geçtiğimiz gün kendisi gibi oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı ve oğluyla Aydın'ın yolunu tuttu. Buradaki bir göl kenarında doğayla iç içe vakit geçiren güzel oyuncu, yürüyüş sırasında karşılaştığı iki minik sokak köpeğini de böyle sevdi.

            RENGARENK CAĞLA
            Ünlü model Çağla Şıkel, baharı renkli kıyafetiyle karşıladı. Yüzünü gösteren güneşle birlikte gülücükler saçan Şıkel, mayoyu andıran bluzuyla sergilediği tarzıyla da her zamanki gibi beğeni topladı.

            EFENDİ OLUN!
            Dünyaca ünlü marka Fendi'nin 590 dolar yani yaklaşık 5 bin TL'ye satışa çıkardığı örgü şapka sosyal medyayı yıktı. Şapkayı namaz takkesine benzeten Türk sosyal medya kullanıcıları, şu yorumları yaptı: "Bu şapkayı annem, babama defalarca ördü; tek kuruş da istemedi", "Fendi, efendi ol da milleti kazıklama."

            KİLO İSYANI!
            Ünlü model Şevval Şahin, zayıflığını eleştiren hemcinslerine şöyle isyan etti: "Hayır, size anormal geldiği için kilo almayacağım. Kadınlardan hala vücudu aşağılama ve siber zorbalık görmek çok üzücü."
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