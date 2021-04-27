TEMİZ YARDIM

Tülin Şahin, birçok ünlü gibi ticarete atılıyor. Yıllardır gür saçlarıyla ilgili ürün çıkarması konusunda çok istek aldığını dile getiren güzel model, sonunda ısrarlara dayanamayıp kendi formülünü yarattı. Tülin Şahin, yeni heyecanını şöyle anlattı: "Çıkaracağımız ürünlerin satışından belirlediğimiz bir oranı, çocukların eğitimiyle ilgili bir vakfa ya da derneğe bağışlayacağız. Böylece geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine de katkıda bulunacağız."