Devlet tüm imkanlarıyla pandemiyle mücadele ederken bazı uyanıklar 'Pes' dedirtiyor. Geçtiğimiz günlerde bir depo kiralamak isteyen sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, duyduklarıyla şoke oldu. Öztürk, uyanık mülk sahiplerine şu sözlerle ateş püskürdü:

"Geçen gün depo bakıyorduk, nereye gittiysek yıllık peşin, 3 kira depozito totalde 15 kira istediler. Delirmişler" dedi. Hükümetin çalışmalarına başladığı işyerlerinin, kapalı kaldıkları süreye ilişkin kiradan sorumlu olmaması yönündeki yargı paketine destek veren Öztürk, "Devlet ne kadar destek olmaya çalışıyorsa esnafa, mal sahipleri bir o kadar köstek oluyor" dedi.