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    Sosyal medya fenomeni , pandemi döneminde uyanıklık yapan mülk sahiplerine isyan etti

    Sosyal medya fenomeni , pandemi döneminde uyanıklık yapan mülk sahiplerine isyan etti. Bir depo arayışına giren Öztürk, “Nereye gitsem 15 kira peşin istediler” dedi.

    Eylül isyanı

    Devlet tüm imkanlarıyla pandemiyle mücadele ederken bazı uyanıklar 'Pes' dedirtiyor. Geçtiğimiz günlerde bir depo kiralamak isteyen sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, duyduklarıyla şoke oldu. Öztürk, uyanık mülk sahiplerine şu sözlerle ateş püskürdü:

    "Geçen gün depo bakıyorduk, nereye gittiysek yıllık peşin, 3 kira depozito totalde 15 kira istediler. Delirmişler" dedi. Hükümetin çalışmalarına başladığı işyerlerinin, kapalı kaldıkları süreye ilişkin kiradan sorumlu olmaması yönündeki yargı paketine destek veren Öztürk, "Devlet ne kadar destek olmaya çalışıyorsa esnafa, mal sahipleri bir o kadar köstek oluyor" dedi.

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    Haberler Saklambaç Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, pandemi döneminde uyanıklık yapan mülk sahiplerine isyan etti