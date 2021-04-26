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    'un Cumartesi partisine muhtarlı baskın

    Sosyetenin tanınmış iş insanlarından , küçük ’te bulunan evinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı ufak bir parti hazırlığına girişmiş. Evinin önünde 11 tane lüks arabayı gören komşuları Kaan Kalyon’u, polise şikayet etmiş.

    Ufuk Özcan TAKVIM GAZETESI
    Cumartesi partisine muhtarlı baskın

    Son günlerde pozitif hasta vaka sayılarının artması ile birlikte yeniden hafta sonu yasakları geri gelmiş ve restoranlar gel al hizmetine geri dönmüştü.

    Mayıs ayının ilk haftasına kadar vaka oranlarında artış düşmezse tam kapanma gündemde olsa da sosyetik isimler, partilemeye devam ediyor. Sosyetenin tanınmış iş insanlarından Kaan Kalyon, küçük Bebek'te bulunan evinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı ufak bir parti hazırlığına girişmiş.

    Evinin önünde 11 tane lüks arabayı gören komşuları Kaan Kalyon'u, polise şikayet etmiş. Eğlenceye Hakan Sabancı, daha yeni Amerika ve Bali tatilinden dönen Marcus Aral ve Sevval Şahin ile birlikte oyuncu ve sosyetik isimler davetli iken polis baskını erken saatte yaşanmış.

        Akşam 17.00'da başlayan eğlenceye 18.00'da polis ekipleri gelince bitmek zorunda kalmış.

        Bu arada polis memurları partiye mahallenin muhtarı ile birlikte gitmiş. Özel mülk olduğu için ilk başta kapıyı açmasalar da mahallenin muhtarı devreye girerek polis memurlarının işlem yapmasını sağlamış…

        Şevval Şahin ve Marcus Aral, yasaklı partilerden eksik kalmıyor.

            TURİZM ŞİRKETİ KURDU
            Ünlü             televizyoncu Acun Ilıcalı, şu sıralar Survivor çekimleri için Dominik'te bulunuyor.

            Türkiye, Dominik ve ABD arası mekik dokuyan Acun Ilıcalı'nın 10 senedir çekimlerini gerçekleştirdiği Dominik adası için turizm şirketi kurduğu ortaya koydu. 'AF Seyahat' adıyla kurduğu turizm şirketinin baş harfleri ise bir dönem muhabirlik yaparken kullandığı 'Acun Firarda' isimlerinin baş harflerinden oluşuyor.

            Türkiye'den, Dominik'i görmek isteyenler ve güven içinde bir tatil yapmak isteyenler için büyük fırsat benden söylemesi…
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            Haberler Saklambaç Kaan Kalyon'un Cumartesi partisine muhtarlı baskın