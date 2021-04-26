Son günlerde pozitif hasta vaka sayılarının artması ile birlikte yeniden hafta sonu yasakları geri gelmiş ve restoranlar gel al hizmetine geri dönmüştü.
Mayıs ayının ilk haftasına kadar vaka oranlarında artış düşmezse tam kapanma gündemde olsa da sosyetik isimler, partilemeye devam ediyor. Sosyetenin tanınmış iş insanlarından Kaan Kalyon, küçük Bebek'te bulunan evinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı ufak bir parti hazırlığına girişmiş.
Evinin önünde 11 tane lüks arabayı gören komşuları Kaan Kalyon'u, polise şikayet etmiş. Eğlenceye Hakan Sabancı, daha yeni Amerika ve Bali tatilinden dönen Marcus Aral ve Sevval Şahin ile birlikte oyuncu ve sosyetik isimler davetli iken polis baskını erken saatte yaşanmış.