TUVANA'YI ANNESİ İSTEMİŞ

Ünlü komedyen Ata Demirer'den gülümseten itiraf. Oyuncu, "Olanlar Oldu" filminde rol alan Tuvana Türkay'ın annesinin castı olduğunu söyledi. Demirer, "Oyuncu bulamıyorduk. Annem bana bir mesaj attı. "Şu dizide bir kız var, izlediniz mi?" diye. Hemen baktım. Geldi Tuvana, zaten müzikal yeteneği de var. Karakterin şarkı da söylemesi gerekiyordu. Beş dakika sonra Tuvana kabul etti" şeklinde konuştu.