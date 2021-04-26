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    , yaz sezonunu erken açtı

    Sosyetik , yaz sezonunu erken açtı. Şendir, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ailesiyle birlikte ’ye açıldı. ’in eşsiz manzarasında tekneden renkli kıyafetleriyle paylaşımlar yapan sosyetik güzel, takipçilerini imrendirdi. İşte 'nin sizler için hazırladığı 26 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Tatil başladı

    Sosyetik Burcu Şendir, yaz sezonunu erken açtı. Şendir, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ailesiyle birlikte Ege'ye açıldı. Göcek'in eşsiz manzarasında tekneden renkli kıyafetleriyle paylaşımlar yapan sosyetik güzel, takipçilerini imrendirdi.

    BARBIE EBRU!
    Geçtiğimiz günlerde oğlu Pars'ın vefatının 1. yılında duygusal paylaşımlar yapan Ebru Şallı, bu kez yüzleri gülümsetti. Güzel sunucu, önceki gün paylaştığı pozuyla sosyal medyaya renk kattı. Üzerinde Barbie bebek baskılı bir tişört giyinen Şallı'ya, "Türkiye'nin Barbie'si sensin" iltifatları yapıldı.

    ASLI BİTTİ
    Güzel oyuncu Aslı Enver, evde keyif yapan ünlülerden. Köpeği Oli'nin enerjisine yetişmekte zorlanan Aslı Enver, gün sonunda paylaştığı pozuna, "Bittik" notu düşerek gülümsetti.

        TÜRKİYE KARDEŞLERİM'İ İZLEDİ!
        Cumartesi akşamları atv'de ekranlara Kardeşlerim, yayınlanan 10. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %10,15 izlenme oranı ve %20,79 izlenme payı alarak birinci oldu. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #GelsinHayat etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi.

        TUVANA'YI ANNESİ İSTEMİŞ
        Ünlü         komedyen Ata Demirer'den gülümseten itiraf. Oyuncu, "Olanlar Oldu" filminde rol alan Tuvana Türkay'ın annesinin castı olduğunu söyledi. Demirer, "Oyuncu bulamıyorduk. Annem bana bir mesaj attı. "Şu dizide bir kız var, izlediniz mi?" diye. Hemen baktım. Geldi Tuvana, zaten müzikal yeteneği de var. Karakterin şarkı da söylemesi gerekiyordu. Beş dakika sonra Tuvana kabul etti" şeklinde konuştu.

        RENGARENK BELÇİM
        Oyuncu Belçim Bilgin,         önceki gün rengarenk pozuyla herkese neşe saçtı. Yüzünü boyayan güzel oyuncuya, "Hayatımızı renklendirdin" yorumları yapıldı.

            BEBEK ŞOKU!
            Önceki             gün 49 yaşına giren Demet Akalın, kendisini bakıma soktu. Cilt bakımı yaptıran şarkıcı, "Bebek gibi oldum" dedi. Kozmetik markası kurup makyajsız halini paylaşan Akalın, bin pişman oldu. Videoda yüzündeki pürüzlerle dikkat çeken Akalın'a "Nerede bebek biz göremiyoruz" yorumları yapıldı. Yapılan anketlerde de "Akalın bebek gibi olmuş mu?" sorusuna oy verenlerin yüzde 100'ü hayır oyu kullandı.

            SEVGİLİ DESTEĞİ
            Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün rol alacağı bir film projesinin okumalarına katıldı. Şahinkaya'yı heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi de yalnız bırakmayarak destek verdi. Maskelerini takan ikili, kurallara uyarak herkese örnek oldu. Doğan SAVAŞ.

            TURİZM ŞİRKETİ KURDU
            Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, şu sıralar Survivor çekimleri için Dominik'te bulunuyor. Türkiye, Dominik ve ABD arası mekik dokuyan Acun Ilıcalı'nın 10 senedir çekimlerini gerçekleştirdiği Dominik adası için turizm şirketi kurduğu ortaya koydu. 'AF Seyahat' adıyla kurduğu turizm şirketinin baş harfleri ise bir dönem muhabirlik yaparken kullandığı 'Acun Firarda' isimlerinin baş harflerinden oluşuyor. Türkiye'den, Dominik'i görmek isteyenler ve güven içinde bir tatil yapmak isteyenler için büyük fırsat benden söylemesi…
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            Haberler Saklambaç Burcu Şendir, yaz sezonunu erken açtı