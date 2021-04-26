Sosyetik Burcu Şendir, yaz sezonunu erken açtı. Şendir, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ailesiyle birlikte Ege'ye açıldı. Göcek'in eşsiz manzarasında tekneden renkli kıyafetleriyle paylaşımlar yapan sosyetik güzel, takipçilerini imrendirdi.
BARBIE EBRU!
Geçtiğimiz günlerde oğlu Pars'ın vefatının 1. yılında duygusal paylaşımlar yapan Ebru Şallı, bu kez yüzleri gülümsetti. Güzel sunucu, önceki gün paylaştığı pozuyla sosyal medyaya renk kattı. Üzerinde Barbie bebek baskılı bir tişört giyinen Şallı'ya, "Türkiye'nin Barbie'si sensin" iltifatları yapıldı.
ASLI BİTTİ
Güzel oyuncu Aslı Enver, evde keyif yapan ünlülerden. Köpeği Oli'nin enerjisine yetişmekte zorlanan Aslı Enver, gün sonunda paylaştığı pozuna, "Bittik" notu düşerek gülümsetti.