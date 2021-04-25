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    Tiger Woods'dan 'ya milyarlık çalım

    Tiger Woods, mevcut aktif spor yıldızları arasında ilk milyarder olmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce geçirdiği kaza kadar son yıllarda özel hayatındaki skandallarıyla gündemde olan efsane golfçü Tiger Woods, bu gidişle 1 milyar dolar servete en yakın sporcu olarak gösterildi

    Ronaldo'ya milyarlık çalım

    Tiger Woods, mevcut aktif spor yıldızları arasında ilk milyarder olmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce geçirdiği kaza kadar son yıllarda özel hayatındaki skandallarıyla gündemde olan efsane golfçü Tiger Woods, bu gidişle 1 milyar dolar servete en yakın sporcu olarak gösterildi

    Golfün 1 numarasını her yıl milyonlarca euro'luk anlaşmalar yapan Cristiano Ronaldo takip ediyor. Futbolun gözde isminin 500 milyon dolar serveti bulunurken; 1 milyar doları kucaklaması için 4.8 senelik bir zaman dilimi gerekiyor.

    MİLYARDER OLMAYA AZ KALDI
    1 (GOLFÇÜ) Toplam servet 800 milyon dolar.
    1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 3.2 yıl.

    2 CRISTIANO RONALDO (FUTBOLCU) Toplam servet 500 milyon dolar
    1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 4.8 yıl.

    3 (TENİSÇİ) Toplam servet 450 milyon dolar.

    1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 5.2 yıl.

    4 (BASKETBOLCU)
    Toplam servet 500 milyon dolar
    1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 5.7 yıl.

    5 LIONEL MESSI (FUTBOLCU)
    Toplam servet 400 milyon dolar

    1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 5.8 yıl.

    6 (FUTBOLCU)
    Toplam servet 200 milyon dolar

    1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 8.4 yıl

    7 (BASKETBOLCU)
    Toplam servet 130 milyon dolar

    1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 11.7 yıl

    8 KEVIN DURANT (BASKETBOLCU)
    Toplam servet 170 milyon dolar

    1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 13 yıl

    9 LEWIS HAMILTON (F1 PİLOTU)
    Toplam servet 285 milyon dolar

    1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 13.2 yıl

    10 P (GOLFÇÜ)
    Toplam servet 400 milyon dolar

    1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 14.7 yıl

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    Haberler Saklambaç Tiger Woods'dan Cristiano Ronaldo'ya milyarlık çalım