Tiger Woods, mevcut aktif spor yıldızları arasında ilk milyarder olmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce geçirdiği kaza kadar son yıllarda özel hayatındaki skandallarıyla gündemde olan efsane golfçü Tiger Woods, bu gidişle 1 milyar dolar servete en yakın sporcu olarak gösterildi

Golfün 1 numarasını her yıl milyonlarca euro'luk anlaşmalar yapan Cristiano Ronaldo takip ediyor. Futbolun gözde isminin 500 milyon dolar serveti bulunurken; 1 milyar doları kucaklaması için 4.8 senelik bir zaman dilimi gerekiyor.

MİLYARDER OLMAYA AZ KALDI

1 TIGER WOODS (GOLFÇÜ) Toplam servet 800 milyon dolar.

1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 3.2 yıl.

2 CRISTIANO RONALDO (FUTBOLCU) Toplam servet 500 milyon dolar

1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 4.8 yıl.

3 ROGER FEDERER (TENİSÇİ) Toplam servet 450 milyon dolar.

1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 5.2 yıl.

4 LEBRON JAMES (BASKETBOLCU)

Toplam servet 500 milyon dolar

1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 5.7 yıl.

5 LIONEL MESSI (FUTBOLCU)

Toplam servet 400 milyon dolar

1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 5.8 yıl.

6 NEYMAR (FUTBOLCU)

Toplam servet 200 milyon dolar

1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 8.4 yıl

7 STEPHEN CURRY (BASKETBOLCU)

Toplam servet 130 milyon dolar

1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 11.7 yıl

8 KEVIN DURANT (BASKETBOLCU)

Toplam servet 170 milyon dolar

1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 13 yıl

9 LEWIS HAMILTON (F1 PİLOTU)

Toplam servet 285 milyon dolar

1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 13.2 yıl

10 PHIL MICKELSON (GOLFÇÜ)

Toplam servet 400 milyon dolar

1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 14.7 yıl