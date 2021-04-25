Tiger Woods, mevcut aktif spor yıldızları arasında ilk milyarder olmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce geçirdiği kaza kadar son yıllarda özel hayatındaki skandallarıyla gündemde olan efsane golfçü Tiger Woods, bu gidişle 1 milyar dolar servete en yakın sporcu olarak gösterildi
Golfün 1 numarasını her yıl milyonlarca euro'luk anlaşmalar yapan Cristiano Ronaldo takip ediyor. Futbolun gözde isminin 500 milyon dolar serveti bulunurken; 1 milyar doları kucaklaması için 4.8 senelik bir zaman dilimi gerekiyor.
MİLYARDER OLMAYA AZ KALDI
1 TIGER WOODS (GOLFÇÜ) Toplam servet 800 milyon dolar.
1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 3.2 yıl.
2 CRISTIANO RONALDO (FUTBOLCU) Toplam servet 500 milyon dolar
1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 4.8 yıl.
3 ROGER FEDERER (TENİSÇİ) Toplam servet 450 milyon dolar.
1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 5.2 yıl.
4 LEBRON JAMES (BASKETBOLCU)
Toplam servet 500 milyon dolar
1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 5.7 yıl.
5 LIONEL MESSI (FUTBOLCU)
Toplam servet 400 milyon dolar
1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 5.8 yıl.
6 NEYMAR (FUTBOLCU)
Toplam servet 200 milyon dolar
1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 8.4 yıl
7 STEPHEN CURRY (BASKETBOLCU)
Toplam servet 130 milyon dolar
1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 11.7 yıl
8 KEVIN DURANT (BASKETBOLCU)
Toplam servet 170 milyon dolar
1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 13 yıl
9 LEWIS HAMILTON (F1 PİLOTU)
Toplam servet 285 milyon dolar
1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 13.2 yıl
10 PHIL MICKELSON (GOLFÇÜ)
Toplam servet 400 milyon dolar
1 milyar dolara ulaşması beklenen süre 14.7 yıl