Türkiye'de 'estetik' denilince akla ilk gelen isim olan Ajda Pekkan, 'ülkenin en çok operasyon geçireni' tahtından olmak üzere… İrili ufaklı geçirdiği estetik operasyonların sayısı 20'yi geçen Süperstar; burnundan, göğüslerinden ve diz kapaklarından estetik olup defalarca da yüzünü gerdirdi. Seda Sayan, teknolojinin nimetlerinden faydalanıp 75 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran Ajda Pekkan'ın estetik rekorunu kırmak için kolları sıvadı. Süperstar'ın aksine bugüne kadar geçirdiği hiçbir operasyonu saklamayan Kadırgalı, diz kapaklarından göğüslerine kadar birçok yerinden ameliyat oldu.

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Yağ aldırma operasyonları da geçiren Seda Sayan, en son çıkan yöntemleri de Türkiye'de ilk deneyen isimler arasındaki yerini hep korudu. Geçtiğimiz yıl 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan, o dönem çok konuşulmuştu. Kadırgalı'nın önceki gün ekrana yansıyan son görüntüsü de sosyal medyada yine büyük yankı uyandırdı. Sayan'ın yüz ifadesindeki değişiklik dikkatlerden kaçmazken dudaklarının üst kısmındaki izler, merak konusu oldu.

TEK İKİSİ DEĞİL…

58 yaşındaki yıldız, "Dudak lip lifti yaptırdım. Her gün çekimim olduğu ve zaten yaptırdığım işlemleri saklamadığım için çekimlerimi bir hafta burnumun altındaki bant ile yaptım" açıklamasında bulundu. Bu arada estetik operasyonları için büyük servetler harcayıp bambaşka bir görüntüye kavuşan tek isimler de Ajda Pekkan ile Seda Sayan değil… Deniz Akkaya, Hande Ataizi, Petek Dinçöz, Ebru Yaşar, Günel Zeynalova ve Ceylan gibi isimler de defalarca bıçak altına yatarak bambaşka bir görüntüye kavuştu.

TEPEDEN TIRNAĞA OPERASYON

Ünlü sanatçı, en son olarak da dudaklarını kaldırmak için operasyon geçirdi. Sayan'ın yeni görüntüsü büyük ses getirdi.

Estetik yarışına sosyal medyadan da yorumlar geldi:

HER operasyondan sonra fotoğraf değişiyor. Tekrar pasaport, ehliyet, kimlik... Zor işler.

GİDEREK robota benziyor.

ESTETİK açıklamasını bu tuhaf görüntü mü yoksa Seda Hanım mı yapmış!

GÜZELLİK uğruna en fazla bıçak altına yatma rekorunu kırma yarışı mı var?

AJDA Pekkan'ın tahtını kesin ele geçirdi.