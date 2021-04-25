YAŞLARI KÜÇÜK DEĞERLERİ BÜYÜK

BTS, diğer adıyla Bangtan Boys isimli Güney Koreli grup, Louis Vuitton markasının yüzü oldu. Bugüne dek dünya çapında en büyük 10 markanın 4'üyle iş birliği yapan ekip, şimdi Louis Vuitton'un marka elçisi olmayı başardı. Genç şarkıcılar, dünya çapındaki popülerlikleriyle sadece kendilerinin değil Güney Kore'nin cebini dolduruyor. Her bir üyesinin ortalama 50 milyon dolarlık servete sahip olduğu grubun ülke ekonomisine katkısı tam 3.6 milyar dolar değerinde!