Harun Tan, önceki gün Arnavutköy'de bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. Yol kenarına arabasını park eden Tan, görüntülendiği fark edince kız arkadaşından uzaklaşmasını istedi. Çaresiz güzel de kapüşonunu takarak arka sokaklarda kaybolmaya çalıştı. Aydın Hamza.
MERYEM'İN ÇANTA SEVDASI
Moskova Film Festivali için Rusya'ya giden Meryem Uzerli, tarzıyla şov yaptı. Ünlü markalardan sponsorluklar alan güzel oyuncu, önceki gün de yaklaşık fiyatı 32 bin TL olan Chanel çantasıyla böyle poz verdi.
ESKİ DOSTLAR KANLI BIÇAKLI
Altı yaşındaki kızının velayetinin eski eşine verilmesiyle yıkılan Meral Kaplan, davada eski eşinin tarafında yer alan Seçkin Piriler'le kanlı bıçaklı oldu. Piriler'in "Evimi bastı, dava açacağım" dediği Kaplan, yanıt verdi: "Asıl ben ona şantaj ve tehdit suçlamalarıyla dava açıyorum."