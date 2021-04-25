Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    , önceki gün 'de bir kadın arkadaşıyla görüntülendi

    , önceki gün 'de bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. Yol kenarına arabasını park eden Tan, görüntülendiği fark edince kız arkadaşından uzaklaşmasını istedi. Çaresiz güzel de kapüşonunu takarak arka sokaklarda kaybolmaya çalıştı. İşte 'nin sizler için hazırladığı 25 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Kaçak güzel!

    Harun Tan, önceki gün Arnavutköy'de bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. Yol kenarına arabasını park eden Tan, görüntülendiği fark edince kız arkadaşından uzaklaşmasını istedi. Çaresiz güzel de kapüşonunu takarak arka sokaklarda kaybolmaya çalıştı. Aydın Hamza.

    MERYEM'İN ÇANTA SEVDASI
    Moskova Film Festivali     için Rusya'ya giden Meryem Uzerli, tarzıyla şov yaptı. Ünlü markalardan sponsorluklar alan güzel oyuncu, önceki gün de yaklaşık fiyatı 32 bin TL olan Chanel çantasıyla böyle poz verdi.

    ESKİ DOSTLAR KANLI BIÇAKLI
    Altı yaşındaki kızının velayetinin eski eşine verilmesiyle yıkılan Meral Kaplan, davada eski eşinin tarafında yer alan Seçkin Piriler'le kanlı bıçaklı oldu. Piriler'in "Evimi bastı, dava açacağım" dediği Kaplan, yanıt verdi: "Asıl ben ona şantaj ve tehdit suçlamalarıyla dava açıyorum."

        BABA KEYİF
        Yakalandığı Covid-19'u yenen Tolgahan Sayışman, önceki gün evde keyfe daldı. Minik oğlu Efehan'a masal kitabı okuyan ünlü oyuncunun bu anlarını da eşi Almeda Abazi böyle fotoğrafladı.

        TEOMAN'DAN ALBÜM MÜJDESİ
        Rockçı Teoman,         önceki gün Cihangir'deydi. Aracına binerken görüntülenen ünlü müzisyen, "Stüdyoya gidiyorum" diyerek yeni albüm müjdesi verdi.

        YAŞLARI KÜÇÜK DEĞERLERİ BÜYÜK
        BTS, diğer adıyla Bangtan Boys isimli Güney Koreli grup, Louis Vuitton markasının yüzü oldu. Bugüne dek dünya çapında en büyük 10 markanın 4'üyle iş birliği yapan ekip, şimdi Louis Vuitton'un marka elçisi olmayı başardı. Genç şarkıcılar, dünya çapındaki popülerlikleriyle sadece kendilerinin değil Güney Kore'nin cebini dolduruyor. Her bir üyesinin ortalama 50 milyon dolarlık servete sahip olduğu grubun ülke ekonomisine katkısı tam 3.6 milyar dolar değerinde!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Saklambaç Harun Tan, önceki gün Arnavutköy'de bir kadın arkadaşıyla görüntülendi