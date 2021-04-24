Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, son bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. atv'nin başarılı dizisi, Tüm Kişiler'de %9,54 izlenme oranı ve %19,86 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.