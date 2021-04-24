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    Zirvenin değişmez adı: | 24 Nisan magazin haberleri

    , son bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. İşte haberin detayları ve 24 Nisan tarihli 'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Zirvenin değişmez adı

    Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, son bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. atv'nin başarılı dizisi, Tüm Kişiler'de %9,54 izlenme oranı ve %19,86 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.



    Züleyha'yı kaza yerinde gören Ümit'in arkasını dönüp gitmesi, seyirciyi şoke etti.




    DİZİYE TAZE KAN
    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Berk Ali Çatal, Tolga karakteriyle diziye yeni bir soluk getirdi…




        TİKTOK ÇIKIŞI!
        Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, önceki gün Bebek'teydi. Üç yaşındaki ikizlerini TV ve telefondan uzak yetiştiren ünlü oyuncu, "Tiktok olayı tam bir facia zaten. Umarım bizim çocuklarımız büyüyene kadar öyle bir platform kalmaz!" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        MİLYONLUK MERYEM
        Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, önceki gün Uluslararası Moskova Film Festivali'nin açılış töreninde boy gösterdi. İkinci bebeğini kucağına aldıktan sonra güzelliğine güzellik katan Uzerli, Chopard marka takılarıyla da büyüledi. Meryem Uzerli'nin kolyesi ve küpesinin değeri de yaklaşık 1 milyon TL'ydi…



        AVOKADO CANAVARI
        Fit vücuduyla kadınları kıskandıran İvana Sert, tam bir avokado canavarı çıktı. Son dönemde büyük rağbet gören avokadoyu her gün düzenli tüketen ikoncan, bu karesiyle de "Avokado canavarı" dedirtti.

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