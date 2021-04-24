Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, son bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. atv'nin başarılı dizisi, Tüm Kişiler'de %9,54 izlenme oranı ve %19,86 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.
Züleyha'yı kaza yerinde gören Ümit'in arkasını dönüp gitmesi, seyirciyi şoke etti.
DİZİYE TAZE KAN
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Berk Ali Çatal, Tolga karakteriyle diziye yeni bir soluk getirdi…