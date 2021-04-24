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    tarih oldu! istedi Bürsin sildi...

    ’den Bürsin’e sitemi… Kerem’in Instagram hesabında halen eski aşkını etiketlediği fotoğrafların olduğunu fark eden güzel oyuncu, kıskançlık krizine girdi. Kerem Bürsin de hiç düşünmeden 2016’dan kalma karelerden ’ı sildi!

    Serenay tarih oldu!

    Kendisi gibi oyuncu Serenay Sarıkaya ile dört yıllık ilişkisini 2019'da noktalayan Kerem Bürsin, uzun süre özel hayatında sessiz kaldı. Bürsin, suskunluğunu Hande Erçel ile bozdu. Haklarındaki aşk iddialarını bıkıp usanmadan yalanlayan ikili, bu sayede magazin gündeminde kalmayı çok sevdi. Ancak sonunda pes edip gazetecilerin ısrarla yazdıkları aşkı kabul eden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, birlikte Maldivler tatiline çıktı.



    RAHATSIZ OLDU…
    Önceki gün Instagram'da karşılıklı flört mesajları yazan ikiliden Kerem Bürsin'in bir aşk hamlesi daha gözden kaçmadı. Eski aşkını 2016'da birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Bürsin, neredeyse 5 sene sonra 'Serenay Sarıkaya' etiketini kaldırdı. Konuşulanlara göre de sevgilisinin isminin sürekli Sarıkaya ile anılmasından rahatsız olan Hande Erçel, yakışıklı oyuncuya resti çekti. Kerem Bürsin de hiç düşünmeden fotoğraftaki etiketi kaldırıp eski aşkını tarihe gömdü…



    İLAN-I AŞK ETTİLER
    Gözde ikili, Instagram'daki bu mesajlaşmaları ile aşklarını herkese ilan etti.



        Hande ve Kerem'e tatillerinde, güzel oyuncunun kardeşi, eniştesi ve minik yeğeni de eşlik ediyor.


        2021

        BİR         VARMIŞ BİR YOKMUŞ
        Kerem, neredeyse beş sene sonra Serenay'ın etiketini bu kareden kaldırdı.



        2016
            Haberler Saklambaç Serenay Sarıkaya tarih oldu! Hande Erçel istedi Kerem Bürsin sildi...