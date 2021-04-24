Kendisi gibi oyuncu Serenay Sarıkaya ile dört yıllık ilişkisini 2019'da noktalayan Kerem Bürsin, uzun süre özel hayatında sessiz kaldı. Bürsin, suskunluğunu Hande Erçel ile bozdu. Haklarındaki aşk iddialarını bıkıp usanmadan yalanlayan ikili, bu sayede magazin gündeminde kalmayı çok sevdi. Ancak sonunda pes edip gazetecilerin ısrarla yazdıkları aşkı kabul eden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, birlikte Maldivler tatiline çıktı.
RAHATSIZ OLDU…
Önceki gün Instagram'da karşılıklı flört mesajları yazan ikiliden Kerem Bürsin'in bir aşk hamlesi daha gözden kaçmadı. Eski aşkını 2016'da birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Bürsin, neredeyse 5 sene sonra 'Serenay Sarıkaya' etiketini kaldırdı. Konuşulanlara göre de sevgilisinin isminin sürekli Sarıkaya ile anılmasından rahatsız olan Hande Erçel, yakışıklı oyuncuya resti çekti. Kerem Bürsin de hiç düşünmeden fotoğraftaki etiketi kaldırıp eski aşkını tarihe gömdü…
İLAN-I AŞK ETTİLER
Gözde ikili, Instagram'daki bu mesajlaşmaları ile aşklarını herkese ilan etti.