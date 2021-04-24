Kendisi gibi oyuncu Serenay Sarıkaya ile dört yıllık ilişkisini 2019'da noktalayan Kerem Bürsin, uzun süre özel hayatında sessiz kaldı. Bürsin, suskunluğunu Hande Erçel ile bozdu. Haklarındaki aşk iddialarını bıkıp usanmadan yalanlayan ikili, bu sayede magazin gündeminde kalmayı çok sevdi. Ancak sonunda pes edip gazetecilerin ısrarla yazdıkları aşkı kabul eden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, birlikte Maldivler tatiline çıktı.