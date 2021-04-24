Son yıllarda sürekli Marmaris Selimiye'de tatil yapan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bu yaz farklı bir tatil yapmak için rotalarını değiştirdi. 2020 Ekim'de dünyaya gelen kızlarıyla mutlu evlilikleri taçlanan ünlü çift, hem Lalin'in rahatı hem de Covid-19 için önlem aldı.
Eşinin ve kızının üzerine titreyen Kenan İmirzalıoğlu, Ege'nin ıssız bir koyunda ve dağ tepesinde bir villa kiraladı. Havaların güzelleşmesiyle soluğu yeni villalarında alan çiftten Sinem Kobal da önceki gün eşsiz manzaraları ve havuzlarını Instagram'da paylaştı. Çift, Ege'nin ıssız bir koyundaki kiralık villalarında herkesten izole bir yaz geçirecek.
Bu arada pandemi nedeniyle Ege'deki villaların fiyatlarında büyük bir artış olurken; herkesten izole ve özel havuzlu lüks villaların aylık kira bedelleri ortalama 250 bin TL'yi buluyor...
Ünlü çiftin geçtiğimiz hafta objektiflere yansıyan sevimli kızları Lalin, annesinin kopyası...