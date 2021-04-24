Azra Akın, dünü oğluyla mutfakta geçirdi. Oğlu ve kendisinin yüzünü boyayan güzel oyuncunun, elinde havuçlu poz veren Demir'le bu karesi "Annesinin tavşanı" dedirtti.
MARSEL COŞKUSU
Cansu Tosun da 23 Nisan'ı es geçmedi. Güzel oyuncu, minik oğlu Marsel'le yaptığı 23 Nisan kutlamasından yüzleri gülümseten bu fotoğrafı paylaştı.
DEDE MALİ'NİN TATLI İLACI
Sıkıntılı günleri geride bırakıp ayağa kalkan Mehmet Ali Erbil, 23 Nisan coşkusunu torunuyla yaşadı. Mali'nin bu karesine "Ünlü şovmenin ilacı torunu" yorumu yağdı.