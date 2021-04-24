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    neşe doluyor insan! , ve çocuklarıyla kutladı...

    Dün pandemi kapsamında alınan önlemler nedeniyle herkes coşkunu evlerinde yaşadı. Ünlü isimler de bu önemli bayramı, çocuklarıyla kutlayıp onlara şimdiden 23 Nisan coşkusunu aşıladı.

    23 Nisan neşe doluyor insan

    Azra Akın, dünü oğluyla mutfakta geçirdi. Oğlu ve kendisinin yüzünü boyayan güzel oyuncunun, elinde havuçlu poz veren Demir'le bu karesi "Annesinin tavşanı" dedirtti.



    MARSEL COŞKUSU
    Cansu Tosun da 23 Nisan'ı es geçmedi. Güzel oyuncu, minik oğlu Marsel'le yaptığı 23 Nisan kutlamasından yüzleri gülümseten bu fotoğrafı paylaştı.



    DEDE MALİ'NİN TATLI İLACI
    Sıkıntılı günleri geride bırakıp ayağa kalkan Mehmet Ali Erbil, 23 Nisan coşkusunu torunuyla yaşadı. Mali'nin bu karesine "Ünlü şovmenin ilacı torunu" yorumu yağdı.



        AİLE BOYU KUTLAMA
        Pop müziğin başarılı ismi Bengü, 23 Nisan coşkusunu kızına aşılayarak alkış aldı. Minik Zeynep'i bugüne özel giydiren Bengü, kızı ve eşi Selim Selimoğlu da böyle bayram pozu verdi.

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        Haberler Saklambaç 23 Nisan neşe doluyor insan! Azra Akın, Cansu Tosun ve Bengü çocuklarıyla kutladı...