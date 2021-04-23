Kripto paraya yatırım yapan Gülben Ergen, bitcoin düşüşüyle ilgili "Zaten çalışmıyoruz; öyle büyük para yatırıp büyük para kaybedecek gücüm yok" dedi. Ergen, kendisiyle özdeşleşen efsane sözünü de eklemeden geçemedi: "Unutmayın ki bana bir şey olmaz ama bitcoin'e olur." Doğan SAVAŞ.