Kripto paraya yatırım yapan Gülben Ergen, bitcoin düşüşüyle ilgili "Zaten çalışmıyoruz; öyle büyük para yatırıp büyük para kaybedecek gücüm yok" dedi. Ergen, kendisiyle özdeşleşen efsane sözünü de eklemeden geçemedi: "Unutmayın ki bana bir şey olmaz ama bitcoin'e olur." Doğan SAVAŞ.
AŞKLARI TAM GAZ
Bir dönem aynı projede yer aldığı meslektaşı Merve Çağıran uğruna Duygu Kumarki'den boşandığı iddia edilen oyuncu İsmail Hacıoğlu, önceki gün Cihangir'de sevgilisiyle görüntülendi. Ellerinde bavulla tatilden dönen oyuncu çift, ilişkileriyle ilgili "Her şey çok güzel gidiyor" demekle yetindi. Doğan SAVAŞ.
OSMAN ZİRVEYE KURULDU
Sevilen dizi 'Kuruluş Osman', son bölümüyle de reytinglerin zirvesindeydi. Dizi, Tüm Kişiler'de %12,62 izlenme oranı ve %27,77 izlenme payı; AB Sosyal Statü'de %10,56 izlenme oranı ve %23,24 izlenme payı; 20+ABC1 kategorisinde %13,20 izlenme oranı ve %27,25 izlenme payı alarak Çarşamba'nın galibi oldu.