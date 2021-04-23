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    'den kripto para yorumu

    Kripto paraya yatırım yapan , bitcoin düşüşüyle ilgili "Zaten çalışmıyoruz; öyle büyük para yatırıp büyük para kaybedecek gücüm yok" dedi. Ergen, kendisiyle özdeşleşen efsane sözünü de eklemeden geçemedi: "Unutmayın ki bana bir şey olmaz ama bitcoin'e olur." İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 23 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Gülben'den kripto gider!

    Kripto paraya yatırım yapan Gülben Ergen, bitcoin düşüşüyle ilgili "Zaten çalışmıyoruz; öyle büyük para yatırıp büyük para kaybedecek gücüm yok" dedi. Ergen, kendisiyle özdeşleşen efsane sözünü de eklemeden geçemedi: "Unutmayın ki bana bir şey olmaz ama bitcoin'e olur." Doğan SAVAŞ.

    AŞKLARI TAM GAZ
    Bir dönem aynı projede yer aldığı meslektaşı Merve Çağıran uğruna Duygu Kumarki'den boşandığı iddia edilen oyuncu İsmail Hacıoğlu, önceki gün Cihangir'de sevgilisiyle görüntülendi. Ellerinde bavulla tatilden dönen oyuncu çift, ilişkileriyle ilgili "Her şey çok güzel gidiyor" demekle yetindi. Doğan SAVAŞ.

    OSMAN ZİRVEYE KURULDU
    Sevilen dizi 'Kuruluş Osman', son bölümüyle de reytinglerin zirvesindeydi. Dizi, Tüm Kişiler'de %12,62 izlenme oranı ve %27,77 izlenme payı; AB Sosyal Statü'de %10,56 izlenme oranı ve %23,24 izlenme payı; 20+ABC1 kategorisinde %13,20 izlenme oranı ve %27,25 izlenme payı alarak Çarşamba'nın galibi oldu.

        SINIR AŞAN BAŞARI
        Ebru Şahin'in         şöhreti ülke sınırlarını aştı… atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin yıldızı, Google Trends verilerine göre dünya genelinde son 1 yıl içerisinde en çok aranan Türk oyuncu oldu. Şahin, 1 yılda toplam 60 farklı ülkede aratıldı.

        FETHİYE'DE ROMANTİZM
        Popçu Tuğba Yurt,         sevgilisi Burak Tanrısever ile Fethiye tatiline çıktı. Yediburunlar'da eşsiz güzelliklerin keyfini süren Yurt, aşkıyla verdiği romantik pozlarını da Instagram'da paylaştı.

        4X4'LÜK MUTLULUK
        Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, önceki gün ikiz kızlarının yaş gününü kutladı. Evlerinin bahçesinde aile arasında bir kutlama organize eden çiftin Lina ve Alin ile verdiği bu kare, "Dört dörtlük mutluluk" dedirtti.

            ELDE VAR CESARET
            Tatil için Dubai'ye giden Rachel Araz Kiresepi, cesaretini konuşturdu. Ünlü fenomen, safari yapmak için gittiği çölde eline şahini alıp böyle poz verdi. Rachel Araz'ın renkli karesine beğeni yağdı.
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