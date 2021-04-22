Oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu AVM'de çıktığı alışveriş turunda objektiflere takıldı. Bol tişörtü ve spor ayakkabılarıyla dikkat çeken Karalar, görüntüsüyle "Aslıhan, yazı getirdi" dedirtti.
ÖNCELİĞİ KIZI LEYLA
Seda Bakan, kızı Leyla'yla Kuruçuşme'deydi. Dizi projeleri için görüşen oyuncu, "Çok aklıma yatan bir şey olmadıkça bebeğimi bırakmayacağım" dedi. Aydın HAMZA.
TÜYO VEREMEM
Kripto paralara yatırım yapan Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Bebek'teydi. Oyuncu, "Tüyo verir misiniz?" esprisine "Henüz o kıvama gelmedim" dedi.