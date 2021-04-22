ÖNCELİĞİ KIZI LEYLA

Seda Bakan, kızı Leyla'yla Kuruçuşme'deydi. Dizi projeleri için görüşen oyuncu, "Çok aklıma yatan bir şey olmadıkça bebeğimi bırakmayacağım" dedi. Aydın HAMZA.