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    , önceki gün 'de çıktığı alışveriş turunda objektiflere takıldı

    Oyuncu , önceki gün 'de çıktığı alışveriş turunda objektiflere takıldı. Bol tişörtü ve spor ayakkabılarıyla dikkat çeken Karalar, görüntüsüyle "Aslıhan, yazı getirdi" dedirtti. İşte 'nin sizler için hazırladığı .

    Aslıhan'a yaz geldi

    Oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu AVM'de çıktığı alışveriş turunda objektiflere takıldı. Bol tişörtü ve spor ayakkabılarıyla dikkat çeken Karalar, görüntüsüyle "Aslıhan, yazı getirdi" dedirtti.

    ÖNCELİĞİ KIZI LEYLA
    Seda Bakan, kızı Leyla'yla Kuruçuşme'deydi. Dizi projeleri için görüşen oyuncu, "Çok aklıma yatan bir şey olmadıkça bebeğimi bırakmayacağım" dedi. Aydın HAMZA.

    TÜYO VEREMEM
    Kripto paralara yatırım yapan Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Bebek'teydi. Oyuncu, "Tüyo verir misiniz?" esprisine "Henüz o kıvama gelmedim" dedi.

        HAKAN ALTUN HASTANEYE KALDIRILDI
        Ünlü şarkıcı Hakan Altun, arkadaşlarına "kendimi iyi hissetmiyorum" diyerek beyin kanaması şüphesiyle apar topar Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucunda durumunun iyi olduğu açıklandı. Altun'un, 2008 yılında geçirdiği beyin tümörü ameliyatı nedeniyle 5 gün boyunca hastanede yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.
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        Haberler Saklambaç Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu AVM'de çıktığı alışveriş turunda objektiflere takıldı