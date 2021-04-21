Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ve 'ın eşi da var... İşte en zenginlerin mezun olduğu üniversiteler

    Servetleri milyarlarca doları bulan dünyanın en zenginlerinin mezun olduğu okullar sıralandı. Listenin ilk sırasında dünya çapındaki en zengin 29 milyarderin mezun olduğu yer aldı. Onu sırasıyla , Stanford, Yale, Mumbai, Cornell, Southern California, , Princeton ve of California Üniversiteleri takip etti. Bu okullardan şu anda Türkiye'de önemli işlere imza atan birçok ünlü isim de mezun oldu.

    Milyarderlerle dirsek çürüttüler

    Servetleri milyarlarca doları bulan dünyanın en zenginlerinin mezun olduğu okullar sıralandı. Listenin ilk sırasında dünya çapındaki en zengin 29 milyarderin mezun olduğu yer aldı. Onu sırasıyla , Stanford, Yale, Mumbai, Cornell, Southern California, , Princeton ve of California Üniversiteleri takip etti. Bu okullardan şu anda Türkiye'de önemli işlere imza atan birçok ünlü isim de mezun oldu.

    HARVARD UNIVERSITY: 29 MİLYARDER
    Mezun milyarderlerin toplam serveti: 207 MİLYAR DOLAR

    UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA: 28 MiLYARDER
    Mezun milyarderlerin toplam serveti: 284.8 MİLYAR DOLAR

    STANFORD UNIVERSITY: 28 MİLYARDER
    Mezun milyarderlerin toplam serveti: 124.4 MİLYAR DOLAR

    Elon Musk University of Pennsylvania'dan mezun oldu.

    , 'in ardından 'nde Ekonomi ve Sanat Tarihi eğitimi aldı.

    'ın eşi , mezunu.

    ile eski eşi , mezunu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Esra Eczacıbaşı Coşkun ve Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş da var... İşte en zenginlerin mezun olduğu üniversiteler