Servetleri milyarlarca doları bulan dünyanın en zenginlerinin mezun olduğu okullar sıralandı. Listenin ilk sırasında dünya çapındaki en zengin 29 milyarderin mezun olduğu Harvard yer aldı. Onu sırasıyla Pennsylvania, Stanford, Yale, Mumbai, Cornell, Southern California, Massachusetts Institute of Technology, Princeton ve of California Üniversiteleri takip etti. Bu okullardan şu anda Türkiye'de önemli işlere imza atan birçok ünlü isim de mezun oldu.

HARVARD UNIVERSITY: 29 MİLYARDER

Mezun milyarderlerin toplam serveti: 207 MİLYAR DOLAR

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA: 28 MiLYARDER

Mezun milyarderlerin toplam serveti: 284.8 MİLYAR DOLAR

STANFORD UNIVERSITY: 28 MİLYARDER

Mezun milyarderlerin toplam serveti: 124.4 MİLYAR DOLAR

Elon Musk University of Pennsylvania'dan mezun oldu.

Esra Eczacıbaşı Coşkun, Robert Kolej'in ardından Harvard Üniversitesi'nde Ekonomi ve Sanat Tarihi eğitimi aldı.

Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş, Yale Üniversitesi mezunu.

Jeff Bezos ile eski eşi MacKenzie Scott, Princeton University mezunu.