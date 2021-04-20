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    'dan 'daki kavgaya ilişkin açıklama: 'Kız arkadaşım dayak yedi'

    Oyuncu , ’da (TOSFED) tarafından düzenlenen turnuva sonrası karıştığı iddia edilen silahlı kavga hakkında basın açıklaması yaptı. ’te gazetecilerin karşısına geçen Üstündağ, haberlerin aksine kendilerinin darp edildiğini söyledi.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    'Kız arkadaşım dayak yedi'

    Oyuncu , 'da (TOSFED) tarafından düzenlenen turnuva sonrası karıştığı iddia edilen silahlı kavga hakkında basın açıklaması yaptı. 'te gazetecilerin karşısına geçen Üstündağ, haberlerin aksine kendilerinin darp edildiğini söyledi.

    Üstündağ, "Biz darp edildik. Kız arkadaşım dayak yedi. Arabanın kapısını açtılar, tekme tokat girdiler. Olayda vurulan bizim abimiz. Lütfen bütün kamera görüntüleri yayınlansın. Eli silahlı mafya gibi lanse edildim. Bizi 30 dakika alıkoydular" dedi.

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    Haberler Saklambaç Mustafa Üstündağ'dan Bodrum'daki kavgaya ilişkin açıklama: 'Kız arkadaşım dayak yedi'