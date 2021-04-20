Geçtiğimiz haftaya damga vuran skandalda sular durulmuyor. Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a "Beni başka kadınlarla aldattı" iddiasıyla açtığı boşanma davasına yakın arkadaşı Hadise'nin adı karışmıştı.

Önce Hadise'nin Zarrab'la ABD'de gizli gizli buluştuğu konuşuldu. Daha sonra da Zarrab'ın Hadise'ye 5 milyon liralık Bentley marka lüks araç hediye ettiği söylentileri gündeme damga vurdu. İddialar havada uçuşurken Hadise, kendisini sosyal medyada savunmuştu. Yaşanan bu olaylar yüzünden sevgilisi Kaan Yıldırım'la olan aşkı da zedelenen Hadise, sıkıntı üstüne sıkıntı yaşarken Ebru Gündeş, sessizleri oynadı.

KÖTÜ GÜN DOSTLARI YOK OLDU

Her zaman kadın dayanışmasına verdiği destekle bilinen Hadise'nin kötü gün dostları parmakla sayılacak kadar az kaldı. Ebru Gündeş'le konuşabilmek için her şeyi deneyen Hadise, bir türlü amacına ulaşamadı. Araya ortak dostlarını da koyan popçu, ne yaptıysa kendisini Gündeş'e anlatma fırsatı bulamadı. Hadise'yle arasına aşılmaz duvarlar koyan Ebru Gündeş, kızını düşündüğü ve davanın seyrini etkilememek için konuşmama kararı aldı. Herkes günlerdir Ebru Gündeş'ten Hadise'yi temize çıkaracak bir hamle bekledi ama beklenen olmadı.

İLİŞKİDE KRİZ ÇIKABİLİR

Hadise, önceki gün de Gündeş'le ortak dostları olan Murat Boz'dan yardım istedi. Ancak Gündeş, yine yumuşamadı. Üzerine atılan çamuru temizlemeye çalışan Hadise'ye ise çok az kişi destek oldu. Bunlardan biri oyuncu Seda Bakan diğeri de Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz'dü. Bu kötü günde yalnız kalan Hadise'nin "Dostluklar yalanmış" diye isyan ettiği öğrenildi. Bu arada Kaan Yıldırım'ın ailesinin oğullarına "Hadise ile evlilik düşünceni gözden geçir" diyerek uyarıda bulunması da ilişkide ikinci bir kirizin çıkacağı iddiasını güçlendirdi.

BAKAN YALNIZ BIRAKMADI



Oyuncu Seda Bakan yaşanan olaylar sonrası sosyal medya hesabından Hadise'ye destek mesajı yayınlayan nadir insanlardan oldu. Bakan mesajıyla kara gün dostu olduğunu gösterdi.