Dünyaca ünlü tasarımcımız Hakan Yıldırım, yeni koleksiyonunu dijital bir defileyle tanıttı. Tunceli doğumlu başarılı modacı, koleksiyonunda 1990 yapımı 'Hasan Boğuldu' filminden ilham aldı. Hasan Boğuldu Şelalesi'nin efsanevi hikayesini konu alan filmde Hülya Avşar rol almıştı



Hakan Yıldırım, Avşar Kızı'nın giydiği ve Yörük kültürünün bir parçası olan renkli pazen kumaşlardan oluşan kıyafetleri kendi hayal gücüyle yeniden tasarladı. Ünlü tasarımcının modelleri, sosyete ve magazin dünyası tarafından büyük beğeni topladı.