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    'daki ‘’ filmi modaya ilham oldu! 'ın kıyafeti örnek alındı

    Ünlü modacı , yeni koleksiyonunda unutulmaz filmi ‘’daki pazen kumaşlardan ilham aldı. Yıldırım, 'nın giydiği ve kültürünün bir parçası olan renkli pazen kumaşlardan oluşan kıyafetleri kendi hayal gücüyle yeniden tasarladı.

    Yeşilçam modaya ilham oldu

    Dünyaca ünlü tasarımcımız Hakan Yıldırım, yeni koleksiyonunu dijital bir defileyle tanıttı. Tunceli doğumlu başarılı modacı, koleksiyonunda 1990 yapımı 'Hasan Boğuldu' filminden ilham aldı. Hasan Boğuldu Şelalesi'nin efsanevi hikayesini konu alan filmde Hülya Avşar rol almıştı

    Hakan Yıldırım, Avşar Kızı'nın giydiği ve Yörük kültürünün bir parçası olan renkli pazen kumaşlardan oluşan kıyafetleri kendi hayal gücüyle yeniden tasarladı. Ünlü tasarımcının modelleri, sosyete ve magazin dünyası tarafından büyük beğeni topladı.



    Türk sinemasının unutulmazları arasına giren filmin başrolünde Hülya Avşar rol almıştı.

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    Haberler Saklambaç Yeşilçam'daki ‘Hasan Boğuldu’ filmi modaya ilham oldu! Hülya Avşar'ın kıyafeti örnek alındı