hafta bir organizasyon içingittim. Hava çok güzel değildi ama yazın müjdecisiydi. Benim olduğum yer golfçülerin olduğu bir yerdi. Golf tutkunları açık havanın ve golfun keyfini çıkardılar bol bol.Utanmasam gidip masalarına oturup tek tek tanışıp sohbet edecektim.Eşleri golf oynarken onlar da birbirlerine hava atmakla meşguldü… Konuşmaları sadece lüks markalar üzerineydi. Sohbete ilk olarak saatlerden başladılar.veşeklinde sohbet uzadı. İçlerinden biridedikten sonra artık kulağım hep onlardaydı. Sonrasında konu,çantalara geldi. Onlar konuşurken ben de bir yandan konuştuklarınaBahar Şer ve Beyza Uyanoğlu, Hermes tutkunu sosyetikler arasında…1981 yılından beri çok sayıda kadının hayalini süslüyormuşkonularıydı hanımların. Hepsinin en az ikişer adetçantası varmış. Kırmızı olan hepsinde var ama asıl diğer renklerine sahip olmak istiyorlar.dükkanda çalışan bir satıcı ya da müdür dördünün de kankası… İki de bir onu arayıp detay sordular. Konuşmalardan anladığım;bazılarına göre mükemmelliğin tarifi… Yıllar süren bekleme listelerine girmenin göze alındığı, bir arzu nesnesi ve on binlerce doların gözden çıkarıldığı bir moda ikonu. Bazıları içinse uçuk fiyatlar nedeniyle kavuşmanın neredeyse imkansız olduğu bir platonik aşk…Gidiyorsun mağazaya, istediğin çantanın renk seçeneklerinden üç alternatif belirliyorsun. Seni listeye alıyor. Sonra satıcı, hakkında verdiğin bilgileri merkeze kısa bir bilgi olarak geçiyor. O çantayı takıp takamayacağın hakkında referanslısın; merkez bu konuda karar veriyor. Üç ay bekliyorsun çantanın gelmesini ve seçtiğin alternatiften uygun gördüklerini sana yolluyorlar.Victoria Beckham'ın Hermes Birkin koleksiyonu milyonlarca doları buluyor.Bu dört hanımın da beklediği ve her biri ayrı bir renk olançantalar var.İçlerinden biri, özellikle tek elinde olmayan bir rengini istiyorO modeli çok istiyor ama bir türlü sıra gelmemiş. Öyle bir anlatıyor ki; sanırsınız dünyanın sonu. Arkadaşı da onun bu problemine çok üzülüp hemen bir çözüm buldu. Bu çözüme inanamadım. Bir arkadaşı o renk çantayı sipariş vermiş, kendisine gelmiş ama sevmemiş. Ondan satın alabileceğini söyledi. Masadaki sevinci anlatamam. Piyasası varmış bunun. Hatta hanımlar gidip çantalarıMasada da aynısı oldu… Masadaki hanım, o çok istediği renkteki çantayı tamBir şampanya açıp kutladılar bu alışverişi. Düşünsenize evde çantadan servet yatıyor…Ya da bir işçinin kaç yıllık maaşı kollarda!.. Coronavirüs salgınında pek çok şeye olan talep düşerkençantalara olan ilgi ise patlamış anladığım kadarıyla. Ortalamabulan fiyatlarla satılanşirketinRestoranlar, kafeler ve sinemalar kapanırken; tiyatro, konser veya spor müsabakalarına gitmek de neredeyse hayalken; en önemlisi insanlar geçim sıkıntısı çekerken başka bir hayatın olduğunu da görmek çok ilginç…