Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, son bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Dizi, aldığı reyting ve izlenme payıyla Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Bir Zamanlar Çukurova; önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de %10,77 izlenme oranı ve %22,49 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.