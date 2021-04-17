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    , reyting listelerinin zirvesine yerleşti

    Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi , son bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Dizi, aldığı reyting ve izlenme payıyla Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizleri çin hazırladığı 17 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Zirvenin değişmez adı

    Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, son bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Dizi, aldığı reyting ve izlenme payıyla Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Bir Zamanlar Çukurova; önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de %10,77 izlenme oranı ve %22,49 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.

    İKİ GÜNDE 1 MİLYONU
    Geçti Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın atv Dijital tarafından yapılan YouTube röportajı 2 günde 1 milyon izlenmeyi geçti! Bu çok özel röportaj atv Youtube kanalında!

    İLK TÜRK ECE OLDU
    PUBG Mobile tutkunlarının sevilen ismi Ece Seçkin, oyunun 3. yıldönümüne özel rap şarkı hazırladı. Ünlü popçu, PUBG MOBILE ile iş birliği yapan ilk Türk oldu.

        GÜL DÖKTÜ YOLLARINA
        Aslı Turanlı, önceki gün Bebek'teydi. Bir çiçekçi, Turanlı'nın başından aşağıya güller dökünce ortaya renkli görüntüler çekti. Çiçekçi, bu sayede de bahşişi kaptı. Aydın HAMZA.

        ANLAMLI HAREKET
        Gökhan Akar, geçtiğimiz aylarda İzmir'deki deprem çadırlarında yaşadıklarından yola çıkıp bir şarkı yaptı. Ünlü sanatçı, gelirin tümünü kimsesiz çocuklara bağışlayacağını açıkladı.

        DEREN JENNER!
        Akıncı         dizisindeki rolüyle gündeme gelen Deren Talu, son görüntüleriyle sosyal medyada yine Kendall Jenner'a benzetildi. 25 yaşındaki Talu ile dünyaca ünlü modelin benzerliği, ankete konu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, 'gazetemagazin' Instagram hesabında yapılan ankete yoğun ilgi gösterdi. Ankete katılanların yüzde 54'i Talu'nun Kendall'a benzediğine dair görüş bildirdi.

            'GEREKENİ SÖYLEDİM'
            Özel hayatıyla             gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın son olarak kendisinden yaşça büyük Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak 29 yaşındaki güzel oyuncu, dedikoduları hemen yalanlayarak "Arkadaşız" açıklaması yaptı. İddiaların ardından ilk kez önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Serenay Sarıkaya, basın mensuplarını görünce hızla aracına bindi. Yine de sorulardan kaçmayı başaramayan güzel oyuncu, "Öyle bir şey yok. Gerekli açıklamaları yaptım" diyerek iddiaları cevapladı.

            MİSS GİBİ TEPKİ
            Miss Turkey 2017 Pınar Tartan da Erçel ile Şahin'e "Şu videoyu hayvanların katleden ürünlerin reklamını yapanlar da paylaştı. İçiniz rahat mı!" diye tepki gösterdi.
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            Haberler Saklambaç Bir Zamanlar Çukurova, reyting listelerinin zirvesine yerleşti