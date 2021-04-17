Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, son bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Dizi, aldığı reyting ve izlenme payıyla Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Bir Zamanlar Çukurova; önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de %10,77 izlenme oranı ve %22,49 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.
İKİ GÜNDE 1 MİLYONU
Geçti Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın atv Dijital tarafından yapılan YouTube röportajı 2 günde 1 milyon izlenmeyi geçti! Bu çok özel röportaj atv Youtube kanalında!
İLK TÜRK ECE OLDU
PUBG Mobile tutkunlarının sevilen ismi Ece Seçkin, oyunun 3. yıldönümüne özel rap şarkı hazırladı. Ünlü popçu, PUBG MOBILE ile iş birliği yapan ilk Türk oldu.