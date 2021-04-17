Hayatımıza Hande Erçel kontenjanından dahil olan güzel oyuncunun ablası Gamze Erçel, sahte duyarlılığın kitabını yazdı! Evinde de kedi ve köpeği olan 29 yaşındaki fenomen, dün yürek burkan Ralph'in hikayesini anlatan belgeseli "İzleyin" diyerek paylaştı.

Ancak anlaşılan kendisi belgeseli izlemeyen Gamze Erçel, bu paylaşımından birkaç dakika sonra Maybelline marka rujunun reklamını yapıp cebini doldurmaya çalıştı. Maybelline da hayvanlar üzerinde deney yapan en ünlü markalardan!

Eşi Berkay'ın izinden gidip lüks hayatını her fırsatta gözler önüne seren Özlem Ada Şahin de hayvan severliğini parayla unuttu… Şahin, 'Save Ralph' isimli belgeseli paylaşıp "Alışveriş yaparken markaların hayvan deneyi yapıp yapmadığını kontrol edin" dedi.

Özlem Ada Şahin'in de dedikleri lafta kaldı. Şahin, paylaşımından sonra Yves Saint Laurent marka rujunu tüm takipçilerine önerdi. Özlem Ada Şahin'in işin içine para girince hiçe saydığı ise bu markanın hayvanlar üzerinde deney yaptığıydı…

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ YAĞDI:

GAMZE Erçel ve Özlem Ada Şahin sayesinde paranın tükürdüğünü yalatmadaki hızını görmüş olduk.

SOSYAL medya fenomenlerinin riyakarlığı, bir kez daha tescillendi.



ÜÇ kuruş para için sözünü yutmaya değdi mi!

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