Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl 16 Nisan'da küçük oğlunun lenfoma hastalığına yenilerek vefat etmesiyle tarifsiz bir acı yaşadı. Henüz 9 yaşındaki oğlunu kaybetmenin acısını halen kalbinde hisseden 44 yaşındaki eski manken, dün sosyal medya hesabından yürek yakan paylaşımlar yaptı. Melekler gibi uyuyan oğlunu ve Pars'ın minik elleriyle tost yaptığı anları paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı.

DUYGU SELİ YAŞADI



Oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde peş peşe duygusal paylaşımlar yapan Şallı, 'Ponçiğim' diye sevdiği oğlunun bir başka fotoğrafını da paylaşıp altına şu duygusal notu düştü: "Masumiyet zirvesi Ponçiğim. Gözlerine bir bakar mısınız lütfen, koca bir dünya var orada. 1 yıl değil 100 bin yıl da geçse Ponçik hep benimlesin! Çok şanslıyım senin gibi bir meleğin annesi oldum ben. Bana gönderdiğin tüm işaretlere, simgelere, 'pars' yazısı gördüğüm her yere ve o eşsiz herkesin unutamadığı kokunu bana zaman zaman duyurduğun için sana teşekkür ediyorum! Sen benimlesin Ponçiğim, bu hep böyle olacak… Seni limitsiz, sınırsız ve tarifsiz seviyorum."

ŞENER'DEN DESTEK MESAJI



Ebru Şallı'nın paylaşımına yakın dostu Demet Şener, "Allah sana sabırların en büyüğünü ve bu tarifsiz acıya dayanma gücü versin Ebrum. Başka ne denir, ne yazılır ki. Melek o melek" yorumu yaptı. Şener'in yanı sıra eski mankenin birçok ünlü dostu da Ebru Şallı'ya sosyal medya ve telefon aracılığıyla üzüntülerini iletti…