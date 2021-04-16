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    'nin yıldızı , 'nin gönüllü yardım elçisi oldu

    ’nin yıldızı , ’nin gönüllü yardım elçisi oldu. Güzel oyuncunun teşvik ettiği yıldızı aşkı da ’den ’e yardım üçlüğü atıp projeye yüklü miktarda bağış yaptı.

    Dev kalpler

    NBA'deki gururumuz Cedi Osman, yardım için mesafe tanımadı… Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin çekimleri için bulunduğu Mardin'de Doğu'daki miniklerin sıkıntılarını yakından gözlemleyen Ebru Şahin, kolları sıvamıştı. başladığından beri Köy Okulları Yardım Projesi'ne destek veren ve projenin gönüllü yardım elçiliğine soyunan güzel oyuncu, aşkına da ilham oldu.

    10 BİN KİLOMETREYİ AŞTI
    Ebru Şahin     sayesinde projenin Doğu'daki miniklere yaptığı yardımları öğrenen Cedi Osman, Cleveland'dan Mardin'e 'yardım üçlüğü' attı… 26 yaşındaki sporcu, sevgilisinin destek verdiği derneğe yüklü miktarda bağış yaptı. Cedi Osman'ın yaptığı bağışla Ramazan ayında Doğu'daki birçok miniğe erzak ve kıyafet yardımı yapılacak. Bu arada uzun süredir projenin destekçisi olan Ebru Şahin'in hayranları da Hercai'nin yıldızı adına aynı projeye bağışlar yaptı.

    HERKESE İLHAM OLDU
    Bu bağışlar sayesinde hem Doğu'daki yüzlerce miniğin yüzü güldü hem de bazı okullara kütüphaneler yapıldı. Hayranlarından sonra şimdi de aşkı 'a yardım konusunda ilham olan , "Güzel yürekli Ebru'nun dev yürekli aşkı Cedi" yorumları yaptırdı.

    SEVENLERİNE ÇAĞRI YAPTI
    Cedi Osman, yüklü miktarda bağışta bulunduğu projeyi Instagram hesabında da paylaşarak hayranlarına destek çağrısı yaptı.

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    Haberler Saklambaç Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, Köy Okulları Yardım Projesi'nin gönüllü yardım elçisi oldu