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    Kervana da katıldı: İşin Aslı estetik!

    da estetik operasyonlardan nasibini aldı. 'nin eski ve yeni görüntüsü arasındaki farklar; çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz operasyonları geçirdiğini gözler önüne serdi.

    İşin Aslı estetik!

    2011 Miss Turkey güzeli Melisa Aslı Pamuk'un son hali, güzel oyuncunun da 'estetikliler' kervanına katıldığını gözler önüne serdi. Modellikten transfer olduğu oyunculuktaki başarısı kadar Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup'la evliliğe doğru giden ilişkisiyle de gündemde olan 30 yaşındaki güzelin, eski ve yeni fotoğrafları arasındaki fark oldukça belirgindi.

    BİRÇOK ÜNLÜ YAPTIRDI
    Melisa Aslı Pamuk'un     eski ve yeni hali arasındaki en büyük fark, çene ile yanaklarındaydı. Güzel oyuncunun, Demet Özdemir'den Hande Erçel'e kadar birçok ünlü ismin yaptırdığı 'bişektomi' yöntemine başvurduğu ortaya çıktı. Melisa Aslı Pamuk, son dönemin en popüler estetiği sayesinde yanaklarındaki yağları aldırıp daha ince yüz hatlarına sahip oldu. Güzel oyuncunun bir diğer başvurduğu yöntem ise çene estetiği…

    'NIN İZİNDEN
    Melisa Aslı Pamuk, Victoria     Beckham'dan Hadise'ye kadar birçok ünlü gibi çene estetiği yapıp yuvarlak olan çenesini sivriltti. Güzel oyuncunun eski ve yeni görüntüsüne bakıldığında bir diğer dikkat çeken değişim gözlerindeydi. Melisa Aslı Pamuk'un geçtiğimiz yıllara göre daha çekik olan gözleri, "Bella Hadid gibi badem göz ameliyatı yaptırdı" dedirtti.

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    Haberler Saklambaç Kervana Melisa da katıldı: İşin Aslı estetik!