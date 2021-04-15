Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bebeğini kucağına almak için gün sayan Cemre Kemer, önceki gün 'teydi

    Bebeğini kucağına almak için gün sayan Cemre Kemer, önceki gün ’teydi. Sadece kısa yürüyüşler için evden çıkan Kemer, “Gebeler ilaç bile kullanamadığı için çok dikkatliyim. Hiçbir arkadaşımla görüşemiyorum” dedi. İşte 'nin sizler için hazırladığı 15 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Bebeği için çok dikkatli

    Bebeğini kucağına almak için gün sayan Cemre Kemer, önceki gün Bebek'teydi. Sadece kısa yürüyüşler için evden çıkan Kemer, "Gebeler ilaç bile kullanamadığı için çok dikkatliyim. Hiçbir arkadaşımla görüşemiyorum" dedi. Doğan SAVAŞ.

    SALININ HÜKÜMDARI
    Atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', yine Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi; Tüm Kişiler'de %10,85 izlenme oranı ve %23,26 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmayı başardı.

    OSMANLI SEVGİSİ
    Mohammed Hadid, top model kızı Gigi Hadid'in Arapça adının Nur olduğunu açıklamıştı. Filistin asıllı Müslüman baba Hadid, önceki gün de Gigi'nin kızı Khai ile New York'ta müze gezisi yaptı. Minik bebeğin adının yazılı olduğu Osmanlı kılıcı motifli künye ve üzerindeki nazar boncuğu dikkat çekti.

        BU DAVA BİTMEZ!
        Ayrıldıktan         sonra birbirlerine dava üzerine dava açan eski aşıklar Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin, geçtiğimiz aylarda sulh ilan etmişti. Ancak Önbilgin, kızları Ayşe'nin bikinili pozlarını Instagram'da paylaşan ünlü mankene açtığı davayı söz verdiği halde geri çekmedi. Dün görülen duruşmada Deniz Akkaya'nın tanığı dinlendi. Efe Önbilgin'in avukatı, davanın kabulü için ısrarını sürdürdü. Akkaya'nın avukatı ise davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        CUNDA'DA KAHVE ROMANTİZMİ
        Oyuncu çift Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, dün müdavimi oldukları Cunda'daydı. Ellerinde kahveleriyle güneşi batıran ünlü çiftin paylaşımına "Cunda romantizmi" yorumu yağdı.

        BİR KEZ DAHA ÖZÜR DİLEDİ
        Kafede oturup maske takmayanlara 'salak' diyen Kerem Bürsin, bir kez daha özür diledi. İstinye'de görüntülenen oyuncu, "Salak kelimesi yanlış bir kelime ama sorumluluk almak zorundayız" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Saklambaç Bebeğini kucağına almak için gün sayan Cemre Kemer, önceki gün Bebek'teydi