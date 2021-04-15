Bebeğini kucağına almak için gün sayan Cemre Kemer, önceki gün Bebek'teydi. Sadece kısa yürüyüşler için evden çıkan Kemer, "Gebeler ilaç bile kullanamadığı için çok dikkatliyim. Hiçbir arkadaşımla görüşemiyorum" dedi. Doğan SAVAŞ.