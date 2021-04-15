Bebeğini kucağına almak için gün sayan Cemre Kemer, önceki gün Bebek'teydi. Sadece kısa yürüyüşler için evden çıkan Kemer, "Gebeler ilaç bile kullanamadığı için çok dikkatliyim. Hiçbir arkadaşımla görüşemiyorum" dedi. Doğan SAVAŞ.
SALININ HÜKÜMDARI
Atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', yine Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi; Tüm Kişiler'de %10,85 izlenme oranı ve %23,26 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmayı başardı.
OSMANLI SEVGİSİ
Mohammed Hadid, top model kızı Gigi Hadid'in Arapça adının Nur olduğunu açıklamıştı. Filistin asıllı Müslüman baba Hadid, önceki gün de Gigi'nin kızı Khai ile New York'ta müze gezisi yaptı. Minik bebeğin adının yazılı olduğu Osmanlı kılıcı motifli künye ve üzerindeki nazar boncuğu dikkat çekti.