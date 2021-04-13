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    'nün uzaydan çekilen fotoğrafı, 'nın düzenlediği yarışmada finale kaldı: Türkler NASA'yı çökertti!

    'nün uzaydan çekilen fotoğrafı, 'nın düzenlediği yarışmada finale kaldı. Devlet büyükleri çağrı yaptı, oy seferberliği başladı. Yoğunluk nedeniyle NASA'nın sitesi çöktü… Astronot 'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi.

    Number Van!

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı için oy seferberliği başlatıldı.

    'Van Gölüne oy ver' etiketi, gündemine de girmeyi başardı. Oylama sırasında NASA'nın sitesi yoğunluktan kullanılamaz duruma geldi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi birçok devlet erkanı, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı için oy kullanıp, destek istedi.

    Merakla beklenen oylamanın sonuçları bugün belli olacak…

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    Haberler Saklambaç Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı, NASA'nın düzenlediği yarışmada finale kaldı: Türkler NASA'yı çökertti!